Bestuur SGP sust ruzie over snoepreisjes

Er komt uiterlijk 1 januari 2020 een nieuwe stichting, waarin alle internationale activiteiten van de SGP worden gebundeld. De werkzaamheden van de in opspraak geraakte Stichting VOE vallen daaronder, ook het bestuur daarvan wordt dan geacht op te stappen. De klokkenluider, tevens in dienst bij de VOE, behoudt zijn baan en mag straks solliciteren naar een functie bij de nieuwe stichting. Komt hij daar niet voor in aanmerking, dan wordt hij betaald begeleid naar een andere betrekking.

Die medewerker had zijn kritiek op het functioneren van de VOE in een klachtenbrief aan het partijbestuur gemeld. Hij betichtte het VOE-bestuur van snoepreisjes en intimiderend gedrag en uitte twijfels over de rechtmatigheid van hun herbenoeming. Nadat het onderzoek van de vertrouwenspersoon op straat kwam te liggen, werd de arbeidsovereenkomst van de klokkenluider gehalveerd.

Mastodonten

De klacht van de klokkenluider bleek voor meer te staan: er leeft binnen de partij een groeiend ongenoegen over een ‘old boys network’, een clubje mastodonten die vaak al sinds de vorige eeuw op hun posten zitte, en meerdere posities bekleden. André Scheppink, wethouder in Rijssen, was de eerste SGP-bestuurder die deze ergernis – in de Stentor – hardop verwoordde: ‘Als je de schijn tegen hebt, moet je stoppen. Zo simpel is het.’

Het VOE-bestuur gaat nu een mediationtraject in met de klokkenluider. Engelbert van Voorden (79), de in opspraak geraakte voorzitter van de VOE, weersprak in het Reformatorisch Dagblad overigens alle klachten. Een VOE-reis naar Jordanië beschrijft hij eerder als uitputtingsslag dan als snoepreisje. ‘Volgens de jongeren zou ik eruit geschopt moeten worden’, zegt van Voorden, bestuurslid sinds 2001. ‘Ik lever het werk liever fatsoenlijk volgend jaar af.’

Jongerenorganisatie

De SGPJ, de jongerenorganisatie van de SGP, is tevreden met de verklaring van het bestuur. ‘Er is naar onze voorstellen geluisterd’, zegt SGPJ-voorzitter Arie Rijneveld. De jonge SGP’ers waren de aanjagers om niet met ingrijpen tot september te wachten. ‘Ons doel was dat het partijbestuur snel actie zou ondernemen. Dat is gelukt.’

De SGPJ-voorzitter vindt niet dat er bij de SGP sprake is van een generatieconflict. ‘Het gaat ons erom dat mensen lang op dezelfde plek blijven en dat er stapeling van functies optreedt. Dat is niet per se een discussie tussen generaties’, zegt Rijneveld, die vertelt dat de SGPJ is gevraagd mee te denken over een beter functionerende partij.