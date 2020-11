Bestuur Forum dreigt Thierry Baudet uit de partij te gooien

Thierry Baudet (rechts) en medebestuurslid Lennart van der Linden dinsdag in Amsterdam bij het partijkantoor van Forum voor Democratie. Baudet kan daar inmiddels niet meer naar binnen, omdat de sloten vandaag zijn vervangen. Beeld EPA

Baudet is niet van plan om toe te geven aan ‘het ultimatum’ van het bestuur. ‘Zijn deze mensen helemaal gek geworden? Ik heb Forum zelf opgericht. Nu willen ze me royeren. Ik heb dit nooit voor mogelijk gehouden.’

Inmiddels zijn de sloten van het partijkantoor in Amsterdam vervangen en kan Baudet niet meer naar binnen. Het Kamerlid zei eerder tegen de NOS dat er ‘een coup’ tegen hem wordt gepleegd. Overigens heeft de oprichter nog wel één bestuurslid van het vijfkoppige bestuur achter zich, maar drie andere bestuurders willen hem weg hebben. ‘Laat ze zelf opstappen', zei Baudet. ‘Als ze een beetje waardigheid zouden hebben, zouden ze een eigen club oprichten.’

In een videoboodschap kondigde Baudet eerder op de dag aan dat hij de ‘ziel van de partij’ wil redden. Daarom wil hij lijsttrekkersverkiezingen uitschrijven, die al komende maandag moeten plaatsvinden.

Zelf zal hij dan toch weer kandidaat zijn voor het lijsttrekkerschap en het partijleiderschap, kondigde hij aan, hoewel hij de afgelopen dagen die posten nog opgaf. ‘Iedereen die vindt dat het anders moet, dat Forum iets heel anders moet worden, kan zich melden. Ik zorg voor de digitale infrastructuur.’

De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan. Daarom schrijft @thierrybaudet leiderschapsverkiezingen uit. pic.twitter.com/5Tt8a5TiJo — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) 25 november 2020

Het partijbestuur werd overvallen door de actie van Baudet, zo verklaarde waarnemend voorzitter Lennart van der Linden tegen RTL Nieuws. Baudet wil na de verkiezingen het hele bestuur vervangen en een nieuwe lijst maken voor de Tweede Kamerverkiezingen, zo kondigde hij aan in de videoboodschap. Kamerlid Wybren van Haga sprak op Twitter meteen zijn steun uit voor Baudet.

Het is een nieuwe wending in de toch al chaotische taferelen bij Forum. Volgens Baudet was zijn vertrek als lijsttrekker alleen maar bedoeld om de rust te laten terugkeren binnen zijn partij, maar is ‘het tegendeel gebeurd’.

‘Er is een bitch fight ontstaan’, aldus Baudet. ‘Een enorm gevecht waarbij mij echt van alles wordt aangesmeerd. Er is echt een poging tot karaktermoord gaande. Ze zijn bezig om nog veel meer stukken naar buiten te brengen, om mij zwart te maken, om mij met pek en veren uit de partij te verwijderen.’

Baudet zei verder dat heel veel leden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Ook verwees hij naar het vertrek van Theo Hiddema en Paul Cliteur. Als Baudet er in slaagt om de komende week de partij weer naar zijn hand te zetten, zal er zo goed als zeker een uittocht van FVD’ers plaatsvinden. Eerste Kamerlid Annabel Nanninga en andere volksvertegenwoordigers hebben genoeg van Baudet. Zij vinden dat hij te weinig doet tegen de extremistische tendensen binnen de jongerenbeweging JFVD.

Ex-Leefbaar Rotterdam-voorman Joost Eerdmans stelde zich dinsdag nog kandidaat als nieuwe lijsttrekker. Volgens hem moest Baudet zich de komende tijd op de vlakte houden. ‘Thierry moet zich kleiner maken. Ik hoop dat hij dat kan. Hij was de absolute nummer één, maar dat is vanaf nu anders.’