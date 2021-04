Bestuur 50Plus: Den Haan dreigt zich af te scheiden van de partij

Liane den Haan bij haar beëdiging in de Tweede Kamer op 31 maart. Beeld ANP

Op 8 mei kiezen de leden van 50Plus een nieuw hoofdbestuur. In elk geval vijf van de huidige bestuursleden willen herkozen worden. Den Haan zou het hoofdbestuur echter hebben gemeld niet langer met hen te willen samenwerken. ‘Het mag duidelijk zijn dat ik onder geen beding met het door zichzelf voorgedragen bestuur zal gaan samenwerken. Na de ledenvergadering zal ik mijn positie bepalen’, zo wordt Den Haan geciteerd in de brief.

Secretaris en eerste ondertekenaar van de brief Peter Schut bevestigt opdracht te hebben gegeven die op de website van de partij te plaatsen. ‘Verschillende leden hebben ons gevraagd duidelijkheid te geven over onze samenwerking met mevrouw Den Haan. Het is nu knip en klaar waar het bestuur staat.’

In de brief stelt het bestuur dat Den Haan een ‘volstrekt onwerkbare situatie’ heeft veroorzaakt. Ze zou tijdens de verkiezingsperiode onder meer gedreigd hebben te stoppen met de campagne. Ook heeft Den Haan volgens de brief een advies van Maurice de Hond over de campagne van de partij, dat de opiniepeiler gaf in opdracht van het partijbestuur, genegeerd. Inmiddels zou Den Haan zonder overleg een progressievere koers varen en weigeren mee te werken aan tv-spotjes van de partij.

Nooit onomstreden

De positie van Den Haan, die sinds oktober van vorig jaar leider is van 50Plus, is in feite nooit onomstreden geweest. Als directeur van ouderenorganisatie ANBO had Den Haan ingestemd met het pensioenakkoord waar 50Plus juist zo fel op tegen was. Tijdens haar campagne voor 50Plus zei Den Haan meermaals dat de AOW-leeftijd volgens 50Plus niet langer terug naar 65 jaar moet, een standpunt waar de partij zo’n beetje voor is opgericht. Ook maakte Den Haan ruzie openlijk ruzie met Ellen Verkoelen, nummer drie op de kandidatenlijst.

De relatief jonge geschiedenis van 50Plus, opgericht in 2009, is vol met interne ruzies die publiekelijk worden uitgevochten, met vele afscheidingen tot gevolg. Het is niet duidelijk of Den Haan haar zetel in de Kamer wil behouden, mocht ze zich na 8 mei afscheiden van haar partij. Den Haan was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar, maar reageerde wel op Twitter. Ze zegt zich niet in de aantijgingen te herkennen en noemt de brief van het bestuur ‘ongelooflijk onprofessioneel’. Over een eventuele afscheiding wordt geen woord gerept.