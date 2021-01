Besturen van de metro is in Rusland niet langer meer een exclusief mannenberoep

Een mannelijke bestuurder stapt de metro van Moskou in. Die kan nu ook door een vrouw worden bestuurd, zo besloot de Russische overheid. Beeld EPA

De ondergrondse van Moskou is één van de grootste en meest intensief gebruikte metrosystemen ter wereld: op werkdagen worden er bijna 10 miljoen mensen mee vervoerd. De bouw ervan, in de jaren dertig, was een prestigeproject van Stalin, en de stations (met name die in het centrum) zijn met haar pilaren en kroonluchters socialistisch-realistische ‘paleizen voor het volk’.

Maar het communistische paradepaardje werd altijd gerund door mannen. Voor vrouwen, zo luidde het argument, was het maar niks om langdurig ondergronds te werken. Dat verhaal lag echter al jaren onder vuur, omdat vrouwen de metro wel mochten schoonmaken, en zij ook onder de grond in dienst waren als kassamedewerker of roltrapbewaker.

De voormalige Sovjet-Unie werd door sommigen beschouwd als één van de eerste maatschappijen waarin werd gestreefd naar de emancipatie van de vrouw. ‘Geen natie kan vrij zijn, wanneer de halve bevolking als slaaf werkt in de keuken’, zei Lenin in de vroege dagen van de revolutie. Vrouwen moesten worden bevrijd van de traditionele huishoudelijke taken, en zo werd kinderopvang bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid van de maatschappij.

‘Bevrijding’

In de praktijk betekende die ‘bevrijding’ voor de meeste vrouwen echter weinig goeds. Er kwamen alleen maar economische verplichtingen bovenop de traditionele taken, die zij naast hun voltijdbaan gewoon moesten blijven uitvoeren. Bovendien bleven vrouwen dankzij vooroordelen ook nog eens aan de onderkant van de industriële hiërarchie steken, en kregen zij daardoor gemiddeld ook kleinere salarissen.

En dan was er nog het lijstje met arbeid die voor vrouwen ongepast zou zijn. Een overheidsregister dat in 2000 nog werd goedgekeurd, verbood vrouwen behalve werk op de metro ook nog eens banen in de mijnbouw en metaalbewerking. Daarnaast werden ze uitgesloten van functies als parachutist, automonteur en het maken van blaasinstrumenten, al was onduidelijk welke argumenten daarachter staken.

Vorig jaar werd dit overheidsregister nog eens onder de loep genomen, en in september besloot het minister van Werkgelegenheid dat het aantal exclusief mannelijke beroepen per 2021 wordt teruggeschroefd van 456 tot een kleine honderd. De metro van Moskou liet zondag weten dat het besturen van de metro dankzij automatisering ‘niet meer wordt geassocieerd met zware fysieke inspanning’.