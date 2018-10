Bestrijder van autodiefstallen stopt wegens succes: alle mogelijke maatregelen genomen

Wegens succes opgeheven. Dat kunnen niet veel instellingen in Nederland zeggen, maar om exact die reden houdt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC) in Hoevelaken vanaf 1 januari op te bestaan. Nu het aantal autodiefstallen tot een kwart is teruggebracht, van 35 duizend naar een geschatte 7.800 dit jaar, is de bestaansreden voor de AVC weggevallen.

Alles wat er redelijkerwijs te bedenken valt om autodieven dwars te zitten, is inmiddels uitgevoerd, aldus de AVC. De stichting werd 21 jaar geleden opgericht door politie, verzekeraars, de autobranche en de ANWB omdat het aantal autodiefstallen in Nederland de pan uitrees. ‘Bij de RDW-keuringsstations werden destijds steeds vaker Nederlandse kentekennummers aangevraagd voor importauto’s uit Duitsland, waarvan bij naspeuringen bleek dat het ging om auto’s die in Nederland waren gestolen’, zegt projectcoördinator André Bouwman van de AVC.

De gestolen wagens werden voorzien van het chassisnummer van een Duitse sloopauto. De handelaar kon tegen de lamp lopen omdat het chassisnummer volgens het buitenlandse kenteken aan een blauwe auto toebehoorde, terwijl bij de keuring een rode auto werd voorgereden.

Joyriding

In de jaren negentig van de vorige eeuw had Nederland ook nog veel last van joyriding, legt Bouwman uit. ‘Mensen gingen op de fiets stappen, maar stalen ’s nachts een auto om thuis te komen. Het was toen ook niet moeilijk om een auto zonder contactsleutel aan de praat te krijgen.’ De verplichte invoering van de startonderbreker maakte daar eind jaren negentig een einde aan. Er kwam een elektronische verbinding tussen sleutel en voertuig. ‘Wat je nog in films ziet, twee draadjes tegen elkaar houden om de motor te starten, kan niet meer.’

Ook andere maatregelen maakten het dieven moeilijker om een auto te laten verdwijnen. Een gestolen auto belandt nu binnen twee uur na de aangifte in een internationaal register, aldus het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VBV), een samenwerkingsverband van verzekeraars. Op snelwegen worden alle kentekens automatisch gescand. De kans dat een gestolen wagen het Oostblok ‘haalt’, zoals vroeger vaak het geval was, wordt daardoor steeds kleiner.

De gelegenheidsdief is opgevolgd door de professionele autodief, die intensieve kennis bezit over de antidiefstalsystemen in specifieke modellen, zegt Bouwman. Die weten bijvoorbeeld waar in het dak van een auto de draad loopt naar een bewegingssensor die het inbraakalarm activeert. Door het dak open te knippen wordt die sensor uitgeschakeld.

Makkelijk verhandelbare onderdelen

Volgens Bouwman worden auto’s minder in hun geheel gestolen, maar breken dieven in om makkelijk verhandelbare onderdelen als airbags en navigatieapparatuur te stelen. Van de auto’s die nog wel verdwijnen wordt 60 procent uit elkaar geschroefd om onderdelen ervan te verkopen. Het internet maakt heling eenvoudiger: ‘Vroeger moest de dief de heler kennen. Nu kan hij dankzij het internet afnemers over de hele wereld vinden.’ Een grote afzetmarkt vormt Azië, waar fabrikanten vaak ‘kale’ auto’s verkopen. De Aziatische eigenaar shopt de extra’s er via het internet bij.

Auto uitgeschreven? Hij staat gewoon voor de deur! De aanpak van autodiefstal in de Europese Unie levert veel meer resultaat op als Nederlandse voorstellen voor betere uitwisseling van informatie tussen lidstaten worden doorgevoerd. Dat zei de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit in de zomer van 2017. Volgens de stichting zou het criminelen veel moeilijker kunnen worden gemaakt om een gestolen voertuig in een ander land geregistreerd te krijgen, maar krijgt een Nederlands voorstel daartoe binnen de EU te weinig steun. In het ene land stelen criminelen een auto, in het andere de gegevens van een identieke auto. Zo kunnen zij een auto ‘klonen’ – en Richard uit Amersfoort weet tot welke kafkaiaanse toestand dat kan leiden.