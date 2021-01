Bestormers Capitool dreigden Pence en Pelosi te executeren, vrees voor nieuw geweld

Gevechten tussen Trump-supporters en politie binnen in het Capitool op 6 januari. De aanhangers van Donald Trump hadden wel degelijk plannen om politici aan te vallen en zelfs te vermoorden, blijkt nu. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Een heldenrol in het drama dat zich afgelopen week ontvouwde bij het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad is weggelegd voor politieagent Eugene Goodman. Aanvankelijk verschenen beelden waarop het leek alsof hij een hulpeloze bewaker was die vergeefs ‘back up!’, riep naar een woedende menigte Trump-aanhangers. Ze joegen hem de trap op. In zijn eentje leek Goodman geen kans te maken.

Maar inmiddels is duidelijk dat Goodman helemaal niet zo hulpeloos was, maar de menigte op sluwe wijze de verkeerde kant op dirigeerde. Bovenaan de trap keek hij snel om het hoekje en zag dat de Senaatszaal nog niet afgegrendeld was. Vervolgens gaf hij de voorste bestormer een duw de verkeerde kant op. De truc werkte.

Diverse Congresleden prijzen inmiddels zijn moed en vinden dat hij mensenlevens heeft gered: ‘Wij zijn hem veel dank verschuldigd’, twitterde senator Bob Casey maandag. Kort na Goodmans actie lukte het bewakers om de Senaatszaal alsnog af te grendelen.

As trump’s fascist mob ransacked the US Capitol, this brave USCP officer kept murderous rioters away from the Senate chamber and saved the lives of those inside. God bless him for his courage. pic.twitter.com/fLWwCNJsE3 — Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) 10 januari 2021

Geplande executies

Dat was nodig, want toppolitici executeren behoorde mogelijk tot de plannen van enkele bestormers, blijkt inmiddels uit berichten op discussiefora. Diverse daders kwamen met wapens, bommen en tiewraps naar het Capitool, na op fora te hebben aangekondigd onder meer vicepresident Mike Pence en oppositieleider Nancy Pelosi te doden.

‘Een publiekelijke ophanging’ zal mensen misschien leren om zich ‘weer goed gedragen’, dreigde ene Jenny Cudd uit Texas voordat ze naar Washington reisde. Anderen schreven: ‘Als je niet weet hoe je moet schieten, moet je het NU leren’ en: ‘We zullen politie en federale werknemers vermoorden’.

Politie en veiligheidstroepen proberen Trump-supporters terug te dringen. Beeld AFP

Politieagenten mishandeld

Niet alleen politici waren doelwit, ook agenten. In de ogen van enkele Trump-aanhangers beschermen zij ten onrechte de elite die de verkiezingen heeft ‘gestolen’. Vijftig agenten raakten gewond bij de bestorming, vijftien moesten naar het ziekenhuis, eentje overleed. Op beelden is te zien hoe meerdere agenten uit het Capitool worden gesleept, waarna ze belaagd worden met hockeysticks en vlaggenstokken. ‘Schakel ze uit!', roept een filmende man.

Maar de meeste demonstranten waren vreedzaam, klinkt het nu onder Trump-aanhangers. Zoals ook Democraten afgelopen zomer benadrukten dat de meeste Black Lives Matter-demonstranten vreedzaam waren. Dat is zo, maar dat neemt niet weg dat het gebruikte geweld bij het Capitool uiterst grof en deels gepland was. Die notie ging grotendeels voorbij aan argeloze televisiekijkers die op 6 januari verbaasd keken hoe een menigte ietwat klungelig het Capitool innam.

Nieuw geweld

Met de arrestatie van enkele prominente daders is de kans op nieuw geweld nog niet voorbij. De FBI bereidt zich komende dagen voor op gewapende protesten in het hele land: vooral de inauguratie van Biden op 20 januari is het doelwit. De noodtoestand is afgekondigd en er zijn duizenden reservestrijdkrachten ingezet (twee keer zoveel als bij de inhuldiging van Trump).

Dat is nodig, want de gevoelens van haat onder veel Trump-aanhangers zijn nog volop aanwezig. Uit voorzorg verwijderden Facebook en Twitter duizenden accounts waarop radicalen desinformatie en plannen voor geweld verspreidden.

Toch is het niet uit te sluiten dat extremisten op een andere manier een aanval plannen. Wat ooit reden was voor een feestje in Washington, is inmiddels een zwaar beveiligd evenement. Velen zullen met ingehouden adem toekijken of het de Amerikanen lukt om de inauguratie van Biden geweldloos door te komen. De voortekenen zijn niet gunstig.