Bestond het hele internet maar uit kattenfilmpjes en aandoenlijke foto’s, zoals van deze teleurgestelde Stones-fans op leeftijd

Fans van de band The Rolling Stones keren huiswaarts nadat ze hebben gehoord dat het concert in de Johan Cruijff Arena niet doorgaat omdat frontman Mick Jagger corona heeft. Dit stel uit Birmingham gaat weer terug naar het hotel. Beeld Paul Bergen / ANP

Het zal een teken des tijds zijn dat ik bij de aanblik van bovenstaande foto meteen moest denken aan zo’n geinig filmpje op Instagram. Twee katten lopen weg van de smartphonecamera, naast elkaar, hun staart gekruld rond de rug van de ander ten teken van hun diep doorvoelde vriendschap. Liefde overwint alles, denk je bij dat filmpje. En: bestond heel het internet – nou ja, Twitter en Instagram – maar uit kattenfilmpjes.

Is dit een doorzichtige poging om mij jeugdiger voor te doen dan ik ben, om als rubriekschrijver van dienst de generaties te behagen die ik zelf ben ontgroeid? Goed, nu dat is doorzien kan ik (60-plusser) me ongegeneerd overgeven aan het sentiment dat me overspoelde toen ik de foto zag van het ontroostbaar lijkende, uit Birmingham afkomstige seniorenstel. Zojuist hebben de twee vernomen dat de reden waarom zij zich naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam hebben begeven hun is ontvallen: het concert van The Rolling Stones, gepland voor afgelopen maandag, is op het laatste moment afgelast. Zanger Mick Jagger is positief getest op corona, en heeft ook ziekteverschijnselen. De Arena Boulevard verandert in een fractie van een moment in een Boulevard of Broken Dreams.

Fotograaf Paul Bergen (64) was voor persbureau ANP vroeg op pad gegaan om, voorafgaand aan het Stones-concert, de (vooral oudere) fans te fotograferen in de vrolijke gekte die de aanwezigheid van de Stones nu eenmaal altijd genereert. Hij zat nog geen vijf minuten in de auto toen hij hoorde dat de show – de 22ste die hij als popfotograaf zou bijwonen – was geannuleerd. Na overleg met zijn opdrachtgever besloot hij tóch naar Amsterdam te gaan, om de teleurstelling van de gezichten te lezen. Toen hij, een uurtje na de onheilstijding, arriveerde, hadden de fans de eerste klap al verwerkt en waren de hevigste emoties al geweken.

Het zichtbaar verglijden van de tijd

De twee uit Birmingham afkomstige zeventigers vielen Bergen op, vertelt hij desgevraagd, omdat ‘de liefde die ze voor elkaar voelen samenvalt met hun liefde voor de Stones. Dat maakt ze aandoenlijk.’ Hij sprak ze aan – ‘Van voren zien ze er ongeveer zo uit als dat je van de achterkant verwacht’ – en hoorde dat ze al meer dan dertig concerten van hun favoriete band hadden meegemaakt. Ze hadden zich al neergelegd bij het onvermijdelijke en keken vooruit: ‘Misschien gingen ze naar het concert van 21 juni in Milaan, en in elk geval hebben ze ook tickets voor de show in Hyde Park in Londen, op 25 juni.’ Hun geld terugvragen voor het misgelopen concert in de Arena? ‘Geen sprake van. ‘Het is voor ons maar een half uurtje vliegen’, zeiden ze. Zodra er een nieuwe datum voor Nederland is, melden ze zich weer.’

Terwijl de twee wegliepen maakte Bergen zijn foto, die met recht een tijdsbeeld mag heten. Representanten van de generatie Stones-fans van het eerste, tot vermoedelijk het laatste uur. Vanwege dat onverslijtbare Stones-logo op hun onderrug, de uitgestoken tong tussen de volle lippen, die in tijden van oplevende corona opeens doet denken aan de opengesperde mond van Jagger ten tijde van zijn positieve test. Vanwege het zichtbaar verglijden van de tijd – de pluizige jacks die door het vele wassen hun veerkracht hebben verloren. Of, wat ook kan, zoals Bergen zegt: ‘Als je ouder wordt, krimp je een beetje en valt zo’n jasje vanzelf wat ruim.’ Inderdaad, ook de spijkerbroek van de man lubbert rond zijn benen.

We zien niet alleen verslagenheid in de houding van de twee, maar ook de steun die ze elkaar bij tegenvallers bieden. ‘Ze zijn zo nuchter. Als ze het nieuws horen over Jagger zeggen ze: shit, corona. Tsja, hoort bij het leven.’ Een arm om de schouder biedt dan afdoende troost.