Bestek in een papieren zakje: Antalya maakt zich op voor toeristen

Het ene na het andere hotel in de Turkse badplaats Antalya wordt coronaproof gemaakt. Het moet aan maar liefst 132 criteria voldoen om het stempel van goedkeuring te krijgen. Maar de toeristen laten zich nog niet zien.

Jazz op een zwoele Turkse zomeravond. De vijf mannen van de Akra Jazz Band spelen in de grote salon van hotel Akra Barut, en dat doen ze behoorlijk goed. Soepel worden de standards afgevinkt. In zijn solo in Caravan geeft gitarist Çaglayan Yildiz een knipoog naar collega Wes Montgomery.

Na de laatste bekkenslag gaan de handen van het publiek op elkaar: twee, welgeteld, die van de verslaggever. Twee Turkse geliefden op een sofa zijn vooral verdiept in elkaar, niet in de compositie van Duke Ellington.

Half juni heeft het huisorkest van Akra Barut zijn optredens hervat, voorlopig alleen op de vrijdag en zaterdag, maar storm loopt het nog bepaald niet. Met door de Turkse regering aangewakkerd optimisme praat de toerismesector hier in Antalya, aan de Turkse zuidkust, zichzelf aan dat het seizoen weer is begonnen, na de corona, ook al heeft het soms iets van een toneelstukje.

Gezond Toerisme

In ieder geval is Antalya er klaar voor, ook al is Turkije ontstemd dat de EU nog steeds een negatief reisadvies geeft. Het door Ankara geïnitieerde programma voor Gezond Toerisme wordt hier nauwgezet nageleefd, zeker in Akra Barut. Mocht het coronavirus zich hier willen verspreiden, dan zou het aan dit hotel een harde dobber hebben.

Personeel en gasten dragen mondkapjes. Overal staan verspreiders met desinfecterende handgel. Overal bewegwijzering en stickers met ‘1,5 meter’ op de vloer. Er wordt gepoetst bij het leven. Het restaurant oogt coronaproof. Bestek komt in een papieren zakje, gasten mogen niets zelf pakken van het buffet. Zelfs het paspoort gaat bij inschrijving door een virusdodend UV-apparaat.

Dit is hoe de Turkse regering het buitenlands toerisme zo snel mogelijk hoopt te hervatten: vakantiegangers moeten erop aan kunnen dat zij geen gevaar lopen. Hotels en restaurants die voldoen aan een lijst van 132 criteria krijgen het certificaat Gezond Toerisme.

Dan is het wel zaak dat de toeristen er niet op eigen houtje op uit trekken, met alle risico’s van dien, en daarom is het Gezond Toerisme-concept geknipt voor Antalya en andere badplaatsen aan de Turkse Middellandse Zeekust. De resorts hier zijn all-in: hotel aan zee met eigen strand, restaurants, zwembaden, vertier voor jong en oud en een mooie tuin voor een ommetje in het groen.

16 miljoen

Elke zomer weer komen daar de massa’s op af, ook uit Nederland, ingevlogen door touroperators. Vorig jaar kwamen 16 miljoen buitenlanders naar Antalya, een derde van het totaal aantal dat Turkije bezocht. In volgorde van opkomst: Russen, Duitsers, Britten, andere Europeanen en Aziaten. ‘Ons beste jaar ooit’, zegt Erkan Yagci, voorzitter van de lokale hotelbond.

In maart leek zich opnieuw een recordjaar aan te dienen, tot corona kwam. Turkije zag zich beroofd van een belangrijke inkomstenbron en gretiger dan menig ander land doet Turkije nu zijn best het toerisme – op verantwoorde wijze – te herstellen.

De vorige crisis te boven De Turkse toerismesector beleefde in 2015 en 2016 een diepe crisis. Er waren drie oorzaken: een reeks bomaanslagen, de mislukte staatsgreep van juli 2016 en een conflict met Rusland na het per abuis neerschieten door Turkije van een Russisch gevechtsvliegtuig. Rusland was de grootste leverancier van toeristen voor de Turkse resorts. Het afgelopen jaar was Turkije net weer uit het dal geklommen. Toen sloeg de corona toe.

In Akra Barut begint het daar al een beetje op te lijken. Ruim een kwart van de kamers is volgens directeur Gökhan Polat bezet. Grotendeels door Turkse gasten, maar ook door in Istanbul wonende expats. ‘Eindelijk even eruit’, zegt Lisa Böhler, een van vier collega’s van een Duits bedrijf. ‘Het voelt hier veiliger dan in Istanbul. En ook veiliger dan in Duitsland. Ze nemen corona hier serieuzer.’

Toch is Akra Barut, midden in de stad, tussen de twee stranden van Antalya in, een geval apart. Het hotel staat voor een ander, hoogwaardiger toerisme, het soort dat Yagci van de hotelbond wil versterken in de regio: cultuur, archeologie, gastronomie, golfsport. ‘Méér dan het massatoerisme.’

Polat somt op wat hij jaarlijks organiseert: de fietsvierdaagse Tour of Antalya, het gastronomisch Meze-festival en het Akra Jazz Festival. Zijn hotel vervult ook een sociale functie voor de stad zelf. De helft van de gasten is Turks, anders dan bij de resorts, die vol zitten met buitenlanders. ‘Normaal spelen wij en andere bands vijf keer per week in Club 251, hier in het hotel’, zegt gitarist Yildiz. ‘In het weekend komen er vocalisten uit Istanbul, voor de jamsessie. Afgeladen is het dan.’

Paleizen

Hoe anders is het beeld in het ‘echte’ Antalya, dat van de all-in resorts aan zee; 900 zijn het er, waarvan ruim de helft vijfsterren. Tijdens een rondrit worden we bij resort na resort door de portier weggewuifd: we zijn nog dicht. De stranden zijn leeg. Een derde van de resorts wordt nu coronaproof gemaakt.

Protserige paleizen zijn het, veelal met bladgoud en sprookjeskitsch. Hotel Kremlin Palace heeft rode torentjes à la het Kremlin, kennelijk om de Russische toerist een veilig thuisgevoel te geven.

Ook een van de archeologische schatten in de omgeving van Antalya, het Romeinse amfitheater van Aspendos, is uitgestorven. ‘U bent de eerste buitenlander die ik hier zie sinds 1 juni’, zegt de man van de kaartverkoop.

Dus blijft het vergeefs zoeken naar Nederlandse toeristen, zelfs in het enige hotel waar wat leven te bespeuren is, Akra Barut. Op het ontbijtterras wordt voornamelijk Turks gesproken en in de... hé, wat is dat? Wat horen we daar? Een Nederlands gezin! Man, vrouw, twee kinderen. Corendon-pioniers?

Nee, Erwin en Dyane Jager wonen in Bahrein. Door corona zaten ze twee maanden vast in Londen. Nu ze weer konden vliegen, besloten ze als tussenstop een paar dagen vakantie te pikken aan de Turkse kust. Erwin Jager (44) is internationaal handelaar in hotelvastgoed, hij kende Antalya en ook Akra Barut.

Als vakman noemt hij de Turkse badplaats ‘vergane glorie’ en ‘afgegleden tot Benidorm 2.0’. Massaliteit gaat nu eenmaal ten koste van kwaliteit, zegt Jager, zeker in de grote resorts.

Toch kocht het gezin een ticket hierheen, want Akra Barut is voortreffelijk en in ieder geval coronavrij. ‘Maar dit is niet ons soort vakantie. Te passief. Normaal gaan we naar de Maldiven of de Seychellen. Het klinkt lullig, maar ik zit liever ergens waar ik geen Nederlanders tegenkom. Anders is het voor mijn gevoel geen vakantie.’