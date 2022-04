Bestand maakt even een einde aan de oorlog in Jemen

De oorlog in Jemen begon in 2014, toen Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen en de regering op de vlucht dreef. Beeld ANP / EPA

De overeenkomst houdt in dat er twee maanden niet gevochten zal worden, wat een unicum zou zijn in een oorlog die het verarmde land aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

Het bestand is zaterdagavond om zeven uur ingegaan. Afgesproken is dat de gevechtspauze zal worden gebruikt om schepen met hoognodige brandstof naar de haven van Hodeida te laten varen. Ook zal het vliegveld van de hoofdstad Sanaa worden geopend om behalve humanitaire vluchten ook twee commerciële vluchten per week binnen te laten. De rust zal bovendien worden gebruikt om hulpgoederen en voedsel naar de zwaar getroffen bevolking te brengen.

De oorlog in Jemen begon in 2014, toen Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen en de regering op de vlucht dreef. Ook veroverden de Houthi’s het noordwestelijk deel van het land, inclusief de havenstad Hodeida. In 2016 breidde de oorlog zich uit: een coalitie van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten viel de Houthi’s aan, vooral vanuit de lucht. De rebellen kregen daarop wapens en training van Iran, en sindsdien wordt er in Jemen voortdurend gevochten.

Daarbij zijn al 150 duizend doden gevallen. Nog meer mensen kwamen om als gevolg van honger en ziekte omdat ook de hulpverlening in het armste Arabische land nagenoeg tot stilstand kwam.

Vorige maand deden de Houthi weer van zich spreken door een raketaanval op Saoedi-Arabië. Daarbij werden twee olieopslagtanks in Jeddah in brand geschoten. De rookwolken van de brand verduisterden de lucht boven het racecircuit van Jeddah, waar de trainingen werden gehouden voor de Formule 1-race – die twee dagen later overigens gewoon zou doorgaan.

Na deze aanval riepen de Houthis eenzijdig een staak-het-vuren uit, maar Saoedi-Arabië wilde daar niet van weten en voerde op de dag van de race een vergeldingsaanval uit op Jemen. Waarna de Saoedi’s afgelopen woensdag op hun beurt een eenzijdig staakt-het-vuren uitriepen. Maar pas zaterdag ging er – onder auspiciën van de VN – een bestand in waar beide partijen achter stonden. Het staakt-het-vuren viel samen met de eerste dag van de ramadan, de islamitische vastenmaand.

VN-vertegenwoordiger Hans Grundberg zei de wapenstilstand te willen gebruiken om in het neutrale Amman in Jordanië vredesbesprekingen op gang te brengen. Saoedi-Arabië had vorige week in Riyadh zijn eigen vredes-top belegd met coalitiegenoten en een aantal Jemenitische deelnemers, maar de Houthis hadden daar niet aan meegedaan omdat zij weigerden in ‘vijandelijk gebied’ te praten.

Grundberg hoopt dat het bestand lang genoeg stand zal houden om de strijdende partijen in Amman onder de vlag van de VN aan tafel te krijgen, en uiteindelijk zelfs een staakt-het-vuren voor onbepaalde tijd voor elkaar te krijgen: ‘Maar we weten dat dit soort overeenkomsten altijd broos is.’ Eerdere bestanden, in 2016 en 2018, werden vrijwel meteen geschonden, en ook nu houden alle partijen hun adem in om te zien wie het eerst in de fout gaat.