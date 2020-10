Bestand in Turks-Syrische grensregio wankelt na luchtaanval op rebellen

Mensen wonen de begrafenis bij van soldaten die zijn omgekomen bij een luchtaanval op een trainingskamp in Noord-Syrië. Beeld AP

De schattingen over het aantal doden en gewonden lopen uiteen. Het hoogste dodental komt van de oorlogsmonitor Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat meldt dat bijna tachtig strijders van Faylaq al-Sham zijn omgekomen. Nog eens enkele tientallen soldaten raakten zwaargewond tijdens het bombardement, dat op klaarlichte dag plaatsvond. Het zou gaan om een Russische luchtaanval.

Volgens een zegsman van de Syrische oppositiegroeperingen was Faylaq al-Sham, een alliantie van soennitische islamitische rebellengroepen, tijdens het bombardement bezig met het opleiden van nieuwe rekruten in een trainingskamp in Idlib in het noordwesten van Syrië. Het kamp in Jebel al Dweila, vlakbij de Turkse grens, bevindt zich in de enige enclave die na negen jaar burgeroorlog nog in handen van de oppositie is.

Artsen in Idlib melden dat de ziekenhuizen maandag inderdaad vele doden en gewonden binnenkregen, van wie een groot aantal niet kon worden geïdentificeerd. Onder de gesneuvelde Faylaq al-Sham leden zouden leidinggevende militairen en de bekende media-activist Rashid al-Bakr zijn.

Faylaq al-Sham is een van de meest professionele en best getrainde groepen van het handjevol Syrische oppositiegroeperingen die Turkse steun krijgen in hun strijd tegen de Syrische president Bashar al-Assad, die op zijn beurt weer kan rekenen op Moskou. Voor Ankara komen met Turkse hulp getrainde Syrische strijders ook van pas bij andere conflicten waar Turkije direct of op afstand bij betrokken is, zoals in Libië en Azerbeidzjan.

Vergeldingsacties

De door Rusland gesteunde Syrische regeringstroepen begonnen vorig jaar een succesvol offensief in de regio. In maart sloten Ankara en Moskou weliswaar een bestand, maar dat wankelt nu. Nadat de afgelopen dagen de aanvallen op Idlib zijn hervat is de kans groot dat door vergeldingsacties de strijd weer oplaait. Ondanks het staakt-het-vuren behoudt Turkije zich het recht voor iedere aanval door Syrische regeringstroepen met geweld te beantwoorden.