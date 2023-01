Bestaat er een verband tussen David Bowie’s dood en ‘things going to shit’?

Deze week kwamen de geboorte- en de sterfdag van David Bowie voorbij. Volgens een internetmeme bestaat er een verband tussen zijn dood en ‘things going to shit’. De argumentatie: kort nadat Bowie was gestorven kregen we Brexit en Trump, en sindsdien is er nog maar bar weinig soeps gebeurd.

Natuurlijk moet je uitkijken met het leggen van zulke oorzakelijke verbanden, ook Mieke Telkamp overleed in 2016. Maar toen ik de filmische ode Moonage Daydream zag, een even rommelige als overrompelende viering van Bowies carrière, krabde ik me toch achter de oren. De artistieke vrijheid die hij decennialang opeiste, de wisselingen van muziekstijl en persona die hij zich permitteerde zonder het publiek van zich te vervreemden, de gigantische lijst van liedjes met eeuwigheidswaarde. Was Bowie uniek en ongeëvenaard? Of ben ik er zo een geworden die vindt dat vroeger alles beter was?

Gelukkig zag ik bij het verlaten van de filmzaal een twintiger met een knoeperd van een Bowie-tatoeage op zijn onderarm.