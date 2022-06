‘Bestaanszekerheid is niet links of rechts, maar een vloer waar beide niet doorheen willen zakken’

Pieter Omtzigt: ‘De basisfuncties, daar hebben we het te weinig over gehad. Als je je daar voldoende om had bekommerd, had je niet steeds over veranderingen van 0,2 procent in koopkrachtplaatjes gedebatteerd, maar over je energievoorziening op lange termijn.’ Beeld Rebecca Fertinel

Het is inmiddels moeilijk voor te stellen, maar het stond niet vast dat Kamerlid Pieter Omtzigt meester in de bestuurscultuur zou worden. ‘Het kwam pas laat in mijn politieke denken. Ik ging negentien jaar geleden naar Den Haag met ideeën over het pensioenstelsel en de belastingen. Maar langzaam, toen ik het in Den Haag achteruit zag gaan en toen ik in andere landen zag welke effecten het heeft als het bestuur niet functioneert, begon ik te beseffen hoe ernstig de situatie in Nederland is.’

Debatten over openheid of verantwoording worden nog weleens afgedaan als Haagse navelstaarderij. Verzuchtingen klinken dan dat politici ‘gewoon problemen moeten oplossen’. Maar, zegt Omtzigt, ‘je kunt goed bestuur totaal niet los zien van inhoud. In Italië, waar ik ben gepromoveerd, gaan de oudste fresco’s over goed en slecht bestuur. Goed bestuur leidt tot een florerende economie, tot mogelijkheden voor iedereen om zich te ontplooien. Slecht bestuur niet, omdat je de instituties niet hebt om conflicten te beslechten.’

‘Je kunt alleen goede besluiten nemen als je goede informatie hebt. Als er enige mate van transparantie is en als je een vorm van open discussie hebt. Ik zeg bewust ‘enige mate’ en ‘een vorm van’. Ik ben niet geïnteresseerd in elke zij-discussie. Maar het is heel belangrijk dat je kunt herleiden hoe besluiten zijn genomen. Doordat wij geen complete informatie kregen over het toeslagenschandaal, hadden we niet goed door wat er aan de hand was en kon er niet worden ingegrepen. Ik dacht lang dat het veel kleiner was.’

Sensibiliseren

Een van de meest pregnante voorbeelden van hoe de bestuurscultuur gevolgen voor burgers heeft, is volgens Omtzigt een ministerraad in juli 2019, waarvan de notulen vorig jaar naar buiten kwamen. Hijzelf zat toen met een burn-out thuis. Bewindslieden klaagden destijds dat Kamerleden uit de coalitie zich te activistisch zouden hebben opgesteld en daarop moesten worden aangesproken. CDA-minister Wopke Hoekstra bracht in dat hij en collega Hugo de Jonge ‘veel tijd en energie hadden gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt, met overigens beperkt succes’.

Omtzigt nu: ‘Het funeste was niet dat ze bij de koffieautomaat over mij aan het klagen waren. Zulke dingen doet iedereen op zijn werk. Het was in de ministerraad, heel uitgebreid, en ze bespraken: hoe kunnen we zorgen dat Kamerleden informatie niet krijgen? Daardoor duurden de problemen voor ouders langer. En over die ouders spraken ze niet. Dit was juist nadat ze de beschikking hadden gekregen over een memo van een hoge belastingambtenaar waarin stond dat de dienst een fout had gemaakt en die recht moest zetten. Daarop zeiden ze dus niet: jongens, we hebben een probleem, misschien hebben die Kamerleden gelijk gehad. Nee, ze gingen óns als probleem bespreken.’

Geen notulen

Omtzigt is nu bezorgd dat het herleiden van besluiten uitgerekend ook in de coronacrisis niet goed meer zal lukken. ‘Er wordt niet af en toe per ongeluk iets niet opgeschreven. Dat zou volstrekt normaal zijn, zeker in grote paniek. Maar leden van het kabinet en adviseurs zijn wekelijks in het Catshuis gaan overleggen. Op zich ook nog logisch: benen-op-tafel-sessies. Alleen, men heeft daar geen notulen gemaakt. Dus men heeft niet duidelijk wie voor welk besluit verantwoordelijk is.’

Dat dit van belang is, blijkt uit een onthulling van Nieuwsuur: het Outbreak Management Team, met daarin de belangrijkste adviseurs in de coronacrisis, stelde aan het begin van de pandemie op aandringen van ambtenaren op het ministerie een omstreden advies op. Het raadde daarin uitdrukkelijk het gebruik van beschermingsmiddelen door verpleeghuispersoneel af. Omtzigt: ‘Er zijn dus via de achterdeur dingen ingestoken bij het OMT, waarna het kabinet zich weer beriep op dat OMT-advies. Daarna is dat advies in verpleeghuizen gehandhaafd, personeel mocht geen mondneusmaskers op. En in de eerste zes weken van de crisis overlijden in die verpleeghuizen meer dan 2.500 mensen aan corona.’

‘Tijdens het debat hierover bleek dat zaken die wel zijn opgeschreven niet goed zijn gearchiveerd. Ik wil in zo’n geval de inventarislijsten zien die ministeries hadden moeten opstellen en aan de inspectie vragen of het archiveren nu goed gebeurt. Of we in elk geval kunnen bewaren wat er is te vinden, voor als er straks een parlementaire enquête komt. Maar dan heb je in Den Haag ook nog het fenomeen: een week geen motie van wantrouwen, is een week niet geleefd. De discussie sneeuwt daardoor volledig onder, want de media – en veel mensen die reageren op sociale media – willen alleen nog maar weten: ben je voor of tegen de motie van wantrouwen?’

U beschrijft een klem: een regering die niet transparant is en een Kamer die te weinig in oplossingen geïnteresseerd is.

‘Én media die daarin meegaan. Het doel waar de politiek oorspronkelijk voor is, verdwijnt. Dat is: het gaat niet helemaal goed, moeten we twee centimeter naar links of naar rechts bijsturen? Dat zou een normale vraag in een debat moeten zijn.’

Gebruikt u de term nieuwe bestuurscultuur nog?

‘Nee, er is een poging gedaan om de term te kapen. Het kabinet heeft een paar kleine, op zich interessante stappen genomen. De agenda en de besluitenlijst van de ministerraad zijn openbaar. We krijgen tegenwoordig bij een wet niet alleen een memorie van toelichting van tweehonderd pagina’s maar ook de ambtelijke stukken waarin de belangrijkste keuzes staan. Maar voor een nieuwe cultuur moet je een aantal beeldbepalende gezichten veranderen. Als een voetbalteam niet functioneert, wissel je ook van trainer of aanvoerder. Dat is niet gebeurd.’

Is de term betekenisloos geworden?

‘Voor mij betekent die in elk geval meer. Namelijk dat een overheid weer doet wat sinds de invoering van het algemeen kiesrecht, en zeker sinds de wederopbouw, haar kerntaak is: hoe zorgen we goed voor onze burgers?

‘We zitten eigenlijk op een lange glijbaan naar beneden. Een aantal kernzaken functioneert niet meer zoals ze deden. We zijn bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar heel snel gezakt op internationale lijstjes met leesonderwijs, van de top naar beneden het gemiddelde. 24 procent van de jongeren van 15 loopt risico op laaggeletterdheid. In 2003 was dat 11 procent.

‘Alle aandacht is gegaan naar grote internationale processen: de oorlog, stikstof. Maar hebben we gedefinieerd wat het bestaansminimum is en voldoen mensen daaraan? Is het onderwijs goed? Hebben we genoeg huisvesting? Die basisfuncties, daar hebben we het te weinig over gehad. Als je je daar voldoende om had bekommerd, had je niet steeds over veranderingen van 0,2 procent in koopkrachtplaatjes gedebatteerd, maar over je energievoorziening op lange termijn.

‘Bestaanszekerheid verdween zelfs uit het vocabulaire van de Partij voor de Arbeid. Niks is dommer, zou ik zeggen. Het minimumloon was, toen het werd ingesteld, bedoeld voor een normaal leven van een kostwinner met twee kinderen. Nou, probeer het maar eens. Je had vroeger huisvesting zonder lange wachtlijsten. De sociale huur zit nu vast. Dat is geen natuurwet. Wij zijn het enige land met een speciale WOZ-belasting op sociale huurwoningen.’

Bestaansminimum Hoeveel heb je nodig om van te leven? Een helder antwoord is er niet. Er bestaat een officieel ‘sociaal minimum’, gebruikt om hoogte van uitkeringen te bepalen: voor een stel 1.724,99 euro per maand en voor een alleenstaande 1.250,19 euro. Maar het Nibud, kenniscentrum voor huishoudfinanciën, becijferde dat lang niet iedereen rondkomt. Dat geldt vooral voor jongeren tot 21 jaar in de bijstand of met een minimumloon, stellen in de bijstand met oudere kinderen, mensen met een minimuminkomen en hoge zorgkosten en mensen met een flexibel inkomen. De hoge inflatie verergert de problemen. Volgens het Centraal Planbureau dreigt 9 tot 15 procent van alle huishoudens zaken als voedsel, kleding en verzorging niet meer te kunnen betalen. Het kabinet zou het eerste kwartaal een aangenomen motie van Pieter Omtzigt uitvoeren: een commissie benoemen die moet vaststellen wat een realistisch bestaansminimum is voor verschillende groepen. De Kamer wil dat rekening wordt gehouden met daadwerkelijke toegang tot voorzieningen, zoals betaalbare woningen. De commissie is er nog niet.

Is dit niet gewoon het verschil tussen links en rechts, waarbij u linkser bent dan de regeringen die we hebben gehad?

‘Op zich is het goed om niet meer te doen alsof die tegenstelling niet bestaat. We hebben te lang gedaan alsof dit allemaal technische keuzes waren en dat zijn het niet. Maar het is ook niet helemaal de traditionele tegenstelling tussen links en rechts, want beide hadden een vloer waar ze niet doorheen wilden zakken. Die is verwaarloosd.’

U vindt dit alles zo basaal dat er van links tot rechts consensus over zou moeten zijn?

‘Ja. Mijn motie om te bepalen wat het bestaansminimum is voor verschillende huishoudens is in oktober bijna unaniem aangenomen. Maar de commissie die dat moet doen is nog steeds niet ingesteld. Terwijl dit door de energiecrisis harder nodig is dan ooit. Den Haag lijkt geen idee te hebben hoe het knijpt in veel huishoudens. Veel mensen nemen contact met mij op: niemand helpt ons meer dus doet u dat alstublieft. Het zijn soms heel schrijnende verhalen waardoor ik me misschien nog bewuster ben dan andere politici van welke problemen er in delen van de samenleving zijn.

‘Een groot deel van Nederland hecht aan een zekere economische bescherming, terwijl het sociaal-cultureel wat rechtser is. De elite heeft sociaal-economisch behoorlijk rechts beleid gevoerd, met heel veel privatiseringen en verdwijnende publieke dienstverlening in de kleinere kernen, en is sociaal-cultureel progressief. Precies het tegenovergestelde.’

U plaatst zichzelf ook in die hoek: economisch beschermend en sociaal-cultureel conservatiever. Volgens onderzoek zit daar met 36 procent van de kiezers een grote groep die door geen partij goed wordt bediend.

‘Ik vind al jaren dat ik tot die groep behoor. Het is de traditionele positie van de PvdA en diens voorganger de SDAP én het is de positie waar het CDA en voorganger KVP lange tijd zaten. Ik vind het een gemis dat die partijen daar niet meer zitten. De noden van de huidige tijd vragen dat. De crisis in de bestaanszekerheid en de inflatie komen echt niet alleen door de oorlog, maar ook door de enorme toevoer van geld dat terecht is gekomen bij grote financiële instellingen en niet bij mensen.’

Het niet vertegenwoordigen van die groep leidt ook tot een voedingsbodem voor populisme en extreem-rechts.

‘Ja. Ook omdat er weliswaar goed wordt gelet op culturele diversiteit, maar niet op geografische diversiteit. Tussen twintig en 25 Kamerleden komen uit Amsterdam. Uit Twente en de Achterhoek samen, waar net zo veel mensen wonen, komen er twee. Dat er middelgrote plaatsen zijn zonder politiebureau, dat er kleine scholen verdwijnen, dat krijgt daardoor onvoldoende aandacht.’

Welke cultureel behoudende opvattingen heeft u?

Weifelend: ‘Ik denk dat we te veel discussie hebben gevoerd over taalgebruik. Over gender. Over Zwarte Piet, alsof je dan een racistisch persoon zou zijn. Terwijl mensen dat niet zo bedoelden, ook al kan het wel zo worden opgevat. Kijk, het is een delicate discussie. Heel moeilijk om hierin een midden te vinden. Er zijn ook partijen die alles ontkennen, maar de regering heeft na veel druk van ons moeten toegeven dat sprake is van institutioneel racisme. Er zíjn problemen. Dus daarom ben ik uitermate voorzichtig. Ik wil verbindend zijn op zulke thema’s.’

Sinds juni 2021 is Pieter Omtzigt geen lid meer van het CDA. Hij functioneert nu als ­onafhankelijk ­Kamerlid. Beeld Rebecca Fertinel

Vreest u weleens dat u, wellicht onbedoeld, wantrouwen voedt? U focust behoorlijk op achtergehouden zaken, dingen die niet kloppen.

‘Dat is niet helemaal waar. Het beeld zou kunnen zijn dat ik dat 24 uur per dag doe. Maar ik ben met drie grote dingen bezig. Die controlerende taak is er een van, en die genereert veel media-aandacht. Daarnaast doe ik een aantal langlopende dossiers en daar is te weinig belangstelling voor. Ik heb gekozen om de hele pensioenwet te behandelen. Dat is een megaklus, het gaat over een hervorming van 1.800 miljard. Daarbij zit bijna niemand op de publieke tribune. Ten derde schreef ik drie initiatiefnota’s. Een over betere bescherming van klokkenluiders, een met Volt over integriteit, en een met vijf partijen over hoe het verder moet met uithuisgeplaatste kinderen. Want dat is ook buiten het toeslagenschandaal een probleem. Die nota’s zitten vol concrete voorstellen. En er komt er nog een aan over toezicht.

‘Een van de nare dingen is dat ik als afsplitser formeel maar de helft van de spreektijd heb. Dan heb ik 90 seconden om mijn punt te maken in een debat. Daar passen niet veel nuances in, hoe hard ik dat ook probeer. Daar komt bij dat door sommige partijen constant wordt geknipt in filmpjes van Tweede Kamerdebatten. En media zoeken ook nog naar de zwaarste quote. Als je zegt: aan de ene kant snap ik de minister, maar aan de andere kant kan hij een stapje extra zetten, dan ben jij van die twintig fracties niet die ene die het journaal haalt, hoor.

‘Het is natuurlijk raar. Internationale waarnemers hebben gewaarschuwd dat leden van coalitiepartijen de regering onafhankelijk moeten kunnen controleren, zonder dat dit wordt gezien als deloyaal. Ik voel me voor die controle gestraft. Behalve de helft van de spreektijd heb ik nauwelijks budget voor medewerkers en geen stemrecht in commissies.’

Komt in de huidige cultuur een bepaald type leiderschap bovendrijven?

‘We hebben heel lang een soort leiderschap gehad waarbij je geen visie aan de dag moest leggen. Het kwam goed uit als je een bepaalde flexibiliteit had om je mening te kunnen bijstellen. Eind jaren negentig is het idee in de top geslopen dat Nederland af was en alleen moest worden onderhouden. Dat begint nu in de weg te zitten. De komende tijd zullen we sterke posities zien voor leiders die een plan uitstippelen dat veel meer dan vier jaar gaat kosten, om basisvoorzieningen te herstellen. Die de bijbehorende ernst voelen en aan wie je dat ook best mag zien.’

Op de vraag of u aan de volgende verkiezingen gaat meedoen met een eigen partij zegt u steevast dat u het stap voor stap gaat bekijken. Voelt u nog de ruimte om het niet te doen? Veel burgers verwachten dat van u.

‘Mensen stellen mij die vraag dagelijks. Die druk voel ik wel. Het feit dat ik nog niets heb opgezet betekent dat ik voor mezelf in mijn hoofd die ruimte probeer te houden. Voor het eerst van mijn leven heb ik moeten denken: is het ook voor mezelf verstandig?

‘Het gaat mij er uiteindelijk om dat er iets met mijn ideeën gebeurt. Daar probeer ik elke dag mee bezig te zijn. Met opschrijven hoe dingen wél kunnen. In mijn boek, Een nieuw sociaal contract, stonden tien punten en die ga ik langs. Ik denk dat er vijf of zes vorderen. De rest niet deze periode, omdat er geen animo is bij regeringspartijen.’

Wat beweegt volgens u de goede kant op?

‘Ik heb lang gedacht dat men de problemen bij de belastingdienst nooit allemaal zou erkennen. Dat is nu wel gebeurd. Óók het institutionele racisme en óók dat er met verkeerde algoritmen is gewerkt. Dat leidt tot inzicht en herstel, al gaat het met het herstel nog niet de goede kant op. Mijn voorstellen waardoor klokkenluiders misstanden sneller kunnen melden en daarna beter zijn beschermd, gaan het halen. We krijgen een regering die het bestaansminimum definieert. En er vindt onderzoek plaats naar oversterfte, de tienduizenden mensen die dood gegaan zijn in de coronacrisis. Dat vind ik heel belangrijk. Ik probeer elke avond te kijken wat er wel lukt, dat heb ik in het verleden niet genoeg gedaan. Maar om nou te zeggen dat het allemaal erg hard beweegt, nee, dat is ook niet zo.’