Best wel eng met je scooter tussen die snelle auto’s

‘Helemaal niks’, vindt Victor Verhoek (19) de nieuwe regels voor snorfietsers die vandaag (alleen) in Amsterdam in zijn gegaan. ‘Ik heb geen idee wat er van mij wordt verwacht. Ik moet het echt nog even ervaren.’

Voor het rode stoplicht aan de Amsterdamse Wibautstraat, niet ver van het Amstelstation, heeft Verhoek zijn zwarte Vespa stilgezet. Vlug trekt hij zijn helm van zijn hoofd en haalt een hand door zijn haar. Met zijn snorscooter mag hij zich op de Wibautstraat weer tussen de fietsers mengen, dus alle reden zijn kapsel te fatsoeneren.

Eén ding weet hij zeker: ‘Ik ga echt geen 30 rijden tussen de auto’s. Veel te gevaarlijk. Er zijn gerust auto’s die 70 of 80 kilometer per uur rijden in de stad. Als ik met het verkeer mee wil, ga ik mijn scooter ook opvoeren. Dan laat ik hem omkeuren met een geel plaatje.’ Zijn scooter kan nu nog ‘34, 35 per uur’. Is dat niet 10 kilometer harder dan toegestaan? ‘Nee, want als ze hem op de rollerbank zetten, halen ze er altijd 8 kilometer correctie af.’

Verhoek vindt het verstandig dat Amsterdam voorlopig nog geen bekeuringen uitdeelt aan snorfietsers die de regels overtreden. Al schrok hij wel even toen hij vanuit zijn woonplaats Diemen onder de ring door Betondorp binnenreed, in Amsterdam-Oost. ‘Er stonden wat mensen raar naar me te kijken. Geen politie of zo, maar ik heb mijn helm toch maar even opgezet. Hier mag hij weer af toch?’

Snap ik niet

Als de vuurproef van Amsterdams nieuwe snorfietsenbeleid maandagochtend iets duidelijk maakt, is het dat de doelgroep nog flink zoekende is naar hoe ze zich voortaan hoort te gedragen. Al doen veel scooterrijders vooral alsof ze er weinig van snappen. Waarschijnlijk met dezelfde vanzelfsprekendheid als altijd slingeren ze tussen de fietsers door, append en wel.

Op de Berlagebrug over de Amstel lijkt er minder scooterverkeer dan normaal, dat wel. Het past bij de verhalen dat veel Amsterdammers hun snorscooter van de hand doen vanwege de nieuwe regels.

Een lichte vorm van anarchie heerst op de brug. Tijdens een uurtje turven komen alle variaties voorbij: een scooterrijder met helm op het fietspad (half goed), zonder helm op de rijbaan (ook half goed), zonder helm op het fietspad (dubbel fout) en, toch ook een paar met helm op de rijbaan (zoals het hoort).

Tevens waargenomen: een tweetal op een scooter, netjes op de weg. Hij, de bestuurder, draagt een helm. Zij, achterop, niet. (Driekwart goed). Een vol punt aftrek daarentegen voor tv-presentator Arie Boomsma, in de bedrijfstrui van zijn sportschool: op de fiets, tegen het verkeer in op de stoep.

‘Zeer onveilig’, is het afgemeten oordeel van student Yousef Koja (20) over zijn nieuwe plek op de weg. Hij komt aangesneld op zijn Kymco en heeft een les te halen voor zijn opleiding bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. ‘Je zit heel erg dicht op de auto’s, het snelheidsverschil is gewoon te groot. Zij rijden echt niet allemaal keurig 50, hoor.’

Koja bezorgde vroeger pizza’s op een bromscooter. ‘Toen hinderde je het andere verkeer al op de rijbaan. Nu met een snorfiets helemaal.’ Op de weg die hij van huis in IJburg naar school heeft afgelegd, zegt hij geen mensen te hebben gezien die de snorfietsers erop wezen waar ze vanaf vandaag moeten rijden. ‘Wel een paar van die blauwe vlakken, die zeggen dat je van het fietspad af moet.’ Nog geïrriteerde weggebruikers ontmoet? Grijnzend: ‘Nog niet. Maar ik moet vanmiddag nog even naar het centrum, dan kan ik het mooi uitproberen.’

Burgerlijk ongehoorzaam

Even verderop zet René van Luit (72) net zijn witte AGM Star 50 op slot. Een half jaar geleden heeft hij alvast een helm gekocht, voor als 8 april zou aanbreken. Maar er wordt voorlopig toch niet beboet? ‘Ik ben niet burgerlijk ongehoorzaam’, glimlacht Van Luit. ‘Bovendien, er zit toch geen haar op mijn hoofd, dus mijn kapsel loopt geen schade op.’

Van Luit, die vandaag een tentamen moet surveilleren op de HvA, is als een van de weinigen wel te spreken over het initiatief om de snorfietsers in Amsterdam van het fietspad te verbannen. ‘Ik heb nu veel meer ruimte om er door te kunnen. Fietsers komen van alle kanten op je af vliegen, met auto’s is het overzichtelijker. Alleen die taxichauffeurs hingen meteen op hun toeter als ik volgens hen niet snel genoeg reed.’

Andersom kan het trouwens ook: op de Berlagebrug maant een rood aangelopen man op een Tomos met paarse fietstassen een auto voor hem om vooral wat harder op te trekken.

Vanaf zijn huis in Slotervaart naar de Hogeschool naast het Amstelstation – een stief eindje rijden – bespeurde Van Luit nog een voordeel van zijn nieuwe plek in de razende verkeersstroom. ‘De autowegen zijn veel egaler. Die fietspaden in Amsterdam zijn zo ontzettend slecht. Ik ben er al twee keer onderuit gegaan door een hobbel in het fietspad. Dit is beter. Al moet ik nog wel onthouden dat ik op de grote stoplichten let, en niet meer die kleine met die fietsjes.’