Besmettingspiek lijkt in zicht, maar in ziekenhuizen neemt coronadrukte toe

Verpleegkundigen behandelen een coronapatiënt op de ic in een ziekenhuis in het Zeeuwse Dirksland. Beeld ANP / Robin Utrecht

Besmettingsgolf lijkt piek te naderen

De zomercoronagolf in Nederland lijkt de piek te naderen. Het aantal positieve testen stijgt minder snel dan de afgelopen weken. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld ruim 5.600 besmettingen gemeld, 15 procent meer dan de week daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM. In juni steeg het aantal meldingen nog geregeld met ruim 75 procent op weekbasis. Nu een GGD-test alleen nog voor risicogroepen wordt aangeraden, zegt het aantal positieve testen weinig over aantal werkelijke besmettingen, maar wel over de trend. ‘Gegevens uit infectieradar lijken ook te wijzen op het naderen van de piek van de zomergolf. Het aandeel deelnemers met covid-19-achtige klachten stabiliseerde’, aldus het RIVM in het wekelijkse nieuwsbericht. Rond Amsterdam en Rotterdam, regio’s die in deze golf voorliepen op de rest van Nederland, ziet het RIVM het aantal virusdeeltjes in het rioolwater ‘voorzichtig stabiliseren’.

Vaker tweede of derde besmetting

Het aantal herinfecties stijgt snel. Medio april was bij minder dan 15 procent van personen die positief testte bij de GGD sprake van een eerdere, met een test bevestigde, besmetting. Inmiddels is dat percentage verdubbeld: voor 3 van de 10 personen die de afgelopen week een positieve testuitslag kreeg, was dit niet de eerste keer. Omdat niet iedereen met corona klachten heeft, en veel besmettingen niet meer worden bevestigd bij de GGD, zal in werkelijkheid een groter deel al eerder besmet zijn geweest.

Meer coronapatiënten in het ziekenhuizen dan vorige zomer

In de Nederlandse ziekenhuizen neemt het aantal nieuwe coronapatiënten vooralsnog toe. Nu al zijn er 867 covidpatiënten opgenomen, veel hoger dan de piek van 719 vorige zomer. Uit eerdere coronagolven is gebleken dat de piekbezetting in het ziekenhuis meestal een tot twee weken na de besmettingspiek wordt bereikt. De ziekenhuispiek ligt veelal een week nadat het aantal besmettingen daalt. Dagelijks worden ruim 100 nieuwe covidpatiënten opgenomen, van wie de meeste op de verpleegafdelingen. Op de intensive care is het met 45 aanwezige patiënten die besmet zijn met het virus, en zo’n 6 nieuwe opnamen per dag, nog relatief rustig. Sinds gistermiddag zijn 155 nieuwe coronapatiënten opgenomen, van wie 11 op de ic. Dit is het hoogste aantal nieuwe opnamen in een dag tijd sinds april, blijkt uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).