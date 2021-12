Besmettingscijfers stijgen razendsnel in Zuid-Afrika en buurlanden

Een vaccineercentrum in het township Orange Farm in de buurt van Johannesburg. Beeld AP

In Zuid-Afrika loopt het aantal gemelde coronabesmettingen snel verder op. Zaterdag melden de gezondheidsautoriteiten 16.366 nieuwe besmettingen, vrijdag waren dat er 16.055. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 8.860 positieve testen gerapporteerd, ruim 5 keer zoveel als de week daarvoor. Er zijn in het land tot nu toe 217 besmettingen met de omikronvariant vastgesteld, van nog eens 38 duizend positief geteste personen is het waarschijnlijk dat er sprake is van de nieuwe variant. Dat wordt nu onderzocht, met welke variant iemand besmet is wordt niet duidelijk uit de standaard coronatesten.

De snelle stijging van de Zuid-Afrikaanse besmettingscijfers komt niet doordat er meer getest wordt. Van de uitgevoerde testen is bijna een kwart positief, een maand geleden was dit minder dan 2 procent. Een hoog percentage positieve testen betekent dat het werkelijk aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger is dan het aantal meldingen.

De meeste nieuwe besmettingen, bijna 12 duizend, zijn gemeld in de provincie Gauteng. Ook omgerekend naar inwonertal is het aantal positieve testen in de dichtbevolkte provincie verreweg het hoogst van heel Zuid-Afrika. In Gauteng is de omikronvariant inmiddels de meest voorkomende mutatie van het coronavirus. In de ziekenhuizen in de provincie komen steeds meer patiënten met corona terecht. Gemiddeld worden dagelijks ruim 200 nieuwe covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Begin november zagen de ziekenhuizen in de regio gemiddeld zo’n 20 nieuwe coronapatiënten per dag.

Ook in de landen rondom Zuid-Afrika stijgen de coronacijfers fors. De afgelopen week waren de snelst stijgende besmettingsaantallen te vinden in Zuid-Afrika en buurlanden Swaziland, Mozambique, Zimbabwe en Botswana. Ook Lesotho, dat door Zuid-Afrika wordt omsloten, komt in de top-10 van snel toenemende gemelde besmettingen voor.

De afgelopen week zijn in Zimbabwe 3.605 besmettingen gemeld, relatief weinig op een bevolking van 15 miljoen, maar een vertienvoudiging ten opzichte van een week eerder. In het land is de omikronvariant inmiddels 50 keer vastgesteld. In Swaziland stegen de, ook nog relatief lage, besmettingscijfers met ruim 1500 procent, de snelste toename wereldwijd.

De nieuwe variant wordt in steeds meer landen aangetroffen. Inmiddels hebben 40 landen minstens één omikronbesmetting gerapporteerd, waaronder Nederland, Duitsland en België. In Nederland is de mutatie vastgesteld bij 18 reizigers die vorige week met een vlucht uit Zuid-Afrika kwamen, maar ook in twee al eerder afgenomen proefmonsters.