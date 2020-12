Besmettingscijfers stijgen minder snel, maar niet overal: flinke verschillen per regio

Een bezoeker van de testlocatie van de GGD Hart voor Brabant ontvangt een testkit om zelf thuis een coronatest te doen. Beeld ANP

In het noorden van Limburg en Twente worden nog steeds de meeste besmettingen gemeld, en blijven de cijfers op weekbasis stijgen. In Friesland testen relatief weinig mensen positief, maar stijgt het aantal meldingen wel. In meerdere gemeenten is de afgelopen week meer dan één op de honderd inwoners positief getest.

In het noorden van Limburg, Twente en de Gelderse Vallei is in veel gemeenten het aantal besmettingen omgerekend naar inwonertal ruim het dubbele van het Nederlandse gemiddelde. De afgelopen week zijn er landelijk 444 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. Dit is nog steeds ruim boven 250, de waarde waarboven het risiconiveau ‘Zeer ernstig’ geldt, maar wel lager dan de 472 van eerder deze week. Deze licht dalende trend is nog niet in het hele land zichtbaar.

In acht gemeenten zijn er deze week meer dan duizend besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. Dit betekent dat van elke honderd inwoners er de afgelopen week minstens één positief is getest. De meeste meldingen waren er in de gemeenten Bunschoten, Renswoude en Twenterand. Daarna volgen Barneveld, Putten, Venray, Ermelo en Hellendoorn. Gemeenten met veel minder dan het landelijk gemiddelde aan besmettingen zijn vooral te vinden in Groningen, Friesland en Zeeland. De minste besmettingen zijn deze week gemeld op Vlieland. Daar testte maar één inwoner positief, dat staat gelijk aan 87 besmettingen per 100 duizend inwoners. In 22 gemeenten zijn de afgelopen zeven dagen minder dan 250 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld.

In de GGD-regio West-Brabant daalt het aantal nieuwe besmettingen het snelst, daar zijn deze week 13 procent minder besmettingen gemeld dan vorige week. Ook in de GGD-regio’s Zaanstreek/Waterland, Utrecht, Amsterdam en IJsselland is een afname zichtbaar. Hollands-Noorden, Friesland, Twente en Noord- en Oost-Gelderland zien elk nog een stijging op weekbasis van meer dan 20 procent. Ondanks deze toename is Friesland nog steeds de regio met relatief de minste nieuwe besmettingen, deze week 250 per 100 duizend inwoners.

Twente en Limburg-Noord zijn de enige regio’s waar de afgelopen week meer dan 700 besmettingen per 100 duizend inwoners zijn gemeld. In deze regio’s is het percentage positieve testen ook beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van ruim 13 procent. In Twente was tussen 17 december en 23 december 18,4 procent van de testen positief. In Limburg-Noord is het percentage voor de week tot 21 december 15,9 procent. Deze percentages duiden erop dat de hoge cijfers in deze regio’s niet worden veroorzaakt door meer testen, maar dat de uitbraak daar momenteel heftiger is dan in de rest van het land.