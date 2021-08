Besmettingscijfers stijgen licht, minder vaccinaties en weinig verandering in ziekenhuizen

Medewerkers van de GGD Utrecht nemen coronatesten af in een teststraat in Houten. Beeld ANP

Besmettingscijfers lijken te stabiliseren, op hoger niveau dan jaar terug

Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar blijven de besmettingscijfers in Nederland redelijk stabiel. In vergelijking met een week eerder zijn de gemelde besmettingen met 3 procent gestegen, naar 2.385 per dag. Eind augustus 2020 lagen de aantallen wel veel lager, rond de 500 positieve tests per dag. Door de vaccinatiecampagne zal het aantal besmettingen dit schooljaar vermoedelijk niet meer zo snel oplopen als een jaar geleden, maar nu naast het basis- en middelbaar onderwijs ook het mbo en hoger onderwijs opengaan, houdt het RIVM wel rekening met een stijging. In de leeftijdscategorie 10-19 en 20-29 vinden momenteel ook de meeste infecties plaats. Aangezien jongeren als laatste aan de beurt waren voor een prik, ligt de vaccinatiegraad in deze groep ook het laagst. Van de jongvolwassenen (18-25 jaar) hebben vijf op de tien een tweede prik ontvangen.

Vaccinatiesnelheid neemt verder af

Het Nederlandse vaccinatietempo is verder afgenomen, naar ongeveer 75 duizend prikken per dag. Begin vorige maand werden nog ruim 200 duizend doses per dag toegediend, op dinsdag en woensdag nog slechts 42 duizend. Uit het recente RIVM-weekbericht blijkt dat mensen momenteel vooral hun tweede vaccinatie komen halen, eerste prikken worden bijna alleen nog gegeven aan minderjarigen. Van de totale Nederlandse bevolking heeft nu 70 procent één inenting gekregen, van de volwassenen zo’n 85 procent. Via ‘fijnmazige’ campagnes hopen GGD’s dit percentage komende tijd verder op te krikken.

Nog geen ommekeer in ziekenhuizen na zomerpiek



De situatie in Nederlandse ziekenhuizen herstelt zich beperkt van de plotse uitbraak die begin juli tot een nieuwe patiëntenstroom leidde. Het dagelijkse aantal opnamen en de hoeveelheid aanwezige patiënten liggen maar iets lager dan de piek van begin augustus. Ook in de voorbije week bleef een duidelijke daling uit: de toestroom op de ic daalt licht, maar op reguliere verpleegafdelingen stijgt deze sinds een paar dagen weer. Daardoor begeeft Nederland zich richting het najaar met vollere ziekenhuizen dan een jaar geleden. Toen lagen er zo’n 175 coronapatiënten in het ziekenhuis, nu zijn dat er 500 meer. Ook op de ic zijn er momenteel met ruim 200 patiënten veel meer bedden bezet dan de dik 40 in augustus 2020. Hoewel veel ouderen nu gevaccineerd zijn, houdt het RIVM er rekening mee dat de ziekenhuisbezetting in het najaar kan oplopen.