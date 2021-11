Besmettingscijfers lijken te stabiliseren: is de piek in zicht?

De toestroom van nieuwe patiënten in het ziekenhuis lijkt te stabiliseren. Beeld Marcel van den Bergh

Besmettingscijfers stabiliseren op een hoog niveau

De afgelopen week testten 155 duizend Nederlanders positief. Meer dan ooit tevoren, maar slechts een kleine toename ten opzichte van de 154 duizend van de week daarvoor. ‘We zien drie gunstige signalen’, zegt Aura Timen, hoofd Infectieziektebestrijding bij het RIVM. ‘Het aantal nieuwe meldingen stijgt nauwelijks meer, een kleiner deel van de uitgevoerde testen blijkt positief, en het aantal ziekenhuisopnamen stabiliseert’. Volgens Timen is dit waarschijnlijk het gevolg van de maatregelen die 13 november ingingen. Waren de strengere regels van afgelopen zondag dan niet nodig? Timen: ‘Die zijn zeker nodig. Om de uitbraak duurzaam onder controle te krijgen, zijn maatregelen en het handhaven van de basisregels noodzakelijk.’

Nog altijd is ruim 1 op de 5 coronatesten positief, een teken dat het aantal besmettingen waarschijnlijk fors hoger is dan het aantal meldingen. Maar in het percentage positieve testen is ook een kleine kentering te zien. Voor het eerst in twee maanden tijd daalt het aandeel testen met een positieve uitslag, van 22,2 naar 21,4 procent.

De testbereidheid is nog niet gepiekt. Het aantal Nederlanders dat zich wil laten testen neemt nog steeds toe, maandag en dinsdag was het nog drukker bij de afsprakenlijn van de GGD dan een week eerder. Op maandag zijn bijna 139 duizend testen ingepland.

In het ziekenhuis stokt de groei van het aantal nieuwe opnamen

Ook de piek van de nieuwe toestroom in het ziekenhuis lijkt in zicht. Een gunstig teken, de ziekenhuiscijfers zijn een betrouwbare indicator voor de ernst van de uitbraak. De instroom nam tot enkele dagen geleden nog wel flink toe, dus enige voorzichtigheid is op zijn plaats. De laatste dagen is een kentering zichtbaar. Waar op zaterdag gerekend over de voorgaande zeven dagen nog 348 nieuwe patiënten per dag werden binnengebracht, is dat gemiddelde over de afgelopen zeven dagen op dinsdag teruggezakt naar 346.

Dit is een altijd nog erg hoog aantal opnamen, vergelijkbaar met die in de vorige winter. De reguliere zorg zal dan ook nog steeds lijden onder de drukte. Op de intensive care neemt het aantal nieuwe patiënten nog wel toe. Het duurt vaak enkele dagen na opname in het ziekenhuis voor een patiënt op de ic terechtkomt; het kan dus langer duren voor hier een trendbreuk te zien is. Ook de bezetting in het ziekenhuis stijgt nog altijd. Als er minder herstelde patiënten vertrekken dan er nieuwe patiënten binnenkomen, neemt het aantal bezette bedden nog altijd toe. Momenteel liggen er 2.845 coronapatiënten in het ziekenhuis, nog altijd 12 procent meer dan een week eerder. Pas als de stabilisatie of zelfs afname van de instroom doorzet, zal ook de bezetting kunnen stabiliseren.

Besmettingen bij ouderen lijken plateau te bereiken

Bij ouderen, die een veel grotere risico lopen op ernstige symptomen, is het aantal gemelde besmettingen ongeveer even hoog als vorige week. De hele maand november was bij zestigers, zeventigers en tachtigers juist een grote toename te zien. De daling zet vooral in bij twintigers, zij testen ruim 10 procent minder vaak positief deze week. Kinderen onder de 5 bleken juist veel vaker dan de week daarvoor besmet met het virus, een toename van bijna 40 procent. Bij basisschoolkinderen worden net als vorige week verreweg de meeste besmettingen gemeld, meer dan het dubbele van het landelijk gemiddelde. Dit was een reden voor demissionair premier Rutte om opa’s en oma’s te vragen de komende weken afstand van de kleinkinderen te houden. Het hoge aantal gemelde besmettingen komt mede doordat kinderen sinds deze week ook getest worden bij lichte verkoudheidsklachten.

Bijna alle indicatoren wijzen op een stabilisatie, na een lange tijd van stijgingen. Toch is Timen nog niet geheel gerustgesteld. Goed nieuws wil ze het niet noemen: ‘Dit is minder slecht nieuws’. De coronacijfers lijken zich nu te stabiliseren op een hoog niveau, en moeten eigenlijk nog wel een stuk lager. De nieuwe omikron-variant werpt ook een schaduw, het is nog niet te zeggen wat daar de gevolgen van gaan zijn.