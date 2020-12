Besmettingscijfers geven kabinet weinig ruimte: versoepeling wordt niet of nauwelijks overwogen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) zondag bij het Catshuis voor het wekelijkse beraad met de meest betrokken ministers en deskundigen over het coronavirus. Beeld ANP - Phil Nijhuis

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid noteerden dinsdag 8 december al weken geleden in hun agenda's: op die dag zouden ze bekend maken hoe het land de kerstdagen kon gaan organiseren. Weliswaar kondigden ze al snel daarna aan dat de huidige 'gedeeltelijke lockdown’ tot zeker half januari zal voortduren – inclusief de sluiting van de horeca – maar intussen stonden ze van binnen en buiten de regeringscoalitie onder druk om dan toch enig perspectief te bieden voor kerst en de jaarwisseling.

Het kabinet leek lange tijd bereid om met een ‘gedeeltelijke, kleine tussenstap’ desnoods het risico van meer besmettingen te nemen, mits het algehele besmettingsniveau op 8 december ver genoeg gedaald zou zijn. ‘Juist tijdens de donkere dagen hebben we het dit jaar nodig om extra aandacht te hebben voor elkaar’, schetste De Jonge eind vorige maand nog zijn gedachten: ‘Dan helpt het als de kersttafel weer net iets groter is.’

7.134 positieve tests

Sindsdien zit het in dat opzicht permanent tegen. Al enkele weken is de daling in het aantal geregistreerde besmettingen gestagneerd, inmiddels is zelfs alweer enkele dagen sprake van een stijging. Maandag kwamen er 7.134 positieve tests bij. Op zondag waren het er 6.500. Ter vergelijking: vorige week dinsdag werden zo'n 4.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Het is mogelijk dat het toenemende aantal afgenomen testen meespeelt, nu ook mensen zonder klachten zich sinds vorige week bij de GGD kunnen melden, maar daarover kon gezondheidsinstituut RIVM maandag nog geen informatie geven.

Belangrijker voor het kabinet is dan ook de situatie in de ziekenhuizen. Maar ook daar is het effect van de maatregelen aan het afnemen. In november daalde het aantal opgenomen patiënten snel, nu nog maar mondjesmaat. En voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet, vreest een nieuwe stijging in de komende twee weken, in navolging van de oplopende besmettingscijfers. ‘De aantallen gaan vrijwel zeker stijgen, aldus Kuipers maandag. ‘Versoepelingen zitten er op deze manier niet in, hoezeer iedereen daar ook naar snakt.’

Sombere stemming

Die sombere stemming had ook het kabinet maandag in de greep. ‘Het is echt zorgelijk’, aldus minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tegenover de NOS, na afloop van beraad in het kabinet. ‘De cijfers, daar wordt een mens niet vrolijk van.’ De persconferentie van dinsdagavond staat dan ook in het teken van de boodschap om de gezelschappen klein te houden met kerst, zo was maandag te horen rond de ministersploeg. Ingrijpender voor veel mensen zal de aankondiging zijn dat die regel ook geldt op Oudejaarsavond.

Kuipers adviseerde het kabinet maandag om voorlopig ‘rustig vast te houden’ aan de huidige beperkingen: de horeca gesloten, de groepsgrootte drastisch beperkt en zoveel mogelijk thuiswerken. Voor verscherpingen ziet hij op dit moment geen noodzaak. Die mening lijkt het kabinet te delen: het onlangs geopperde idee om de middelbare scholen een week langer te sluiten in de kerstvakantie, is volgens ingewijden van de baan omdat het grote gevolgen heeft voor het onderwijs terwijl het te weinig effect zou sorteren in de virusbestrijding.