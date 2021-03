Besmettelijke variant wint nog altijd terrein, Chili prikt in hoog tempo

Een Chileense vrouw wordt gevaccineerd. Beeld AP

Acht op de tien besmettingen nu door Britse variant

De uit Groot-Brittannië overgewaaide, extra besmettelijke virusvariant B.1.1.7 heeft het ‘oude’ coronavirus in ons land haast verdrongen. Inmiddels is ongeveer 75 tot 80 procent van alle virussen in ons land ‘Brits’. Volgens RIVM-hoofdwetenschapper Jaap van Dissel zullen we ons nog beter aan de geldende maatregelen moeten houden.

De Britse variant van het virus heeft zich door het hele land verspreid, blijkt uit tests waarbij men in het rioolwater naar virussen zoekt. Zo trof men de variant aan op Terschelling en op Oost-Vlieland, in Friesland en in de Achterhoek en in Zuid-Beveland en Zuid-Limburg. ‘Frustrerend’, zei Van Dissel in de Tweede Kamer. ‘Wat duidelijk is, is dat we weer op een stijgende lijn zitten. We zien de Britse variant doorzetten.’

De Zuid-Afrikaanse variant van het virus, B.1.351, wordt overigens wat minder vaak aangetroffen in ons land. Wetenschappers vinden deze variant gevaarlijker dan de Britse variant, vanwege sterke aanwijzingen dat vaccins er minder goed tegen werken. Kanttekening is dat de laatste steekproef nog niet af is: het is denkbaar dat men nog ergens een ‘brandhaard’ van B.1.351-virussen aantreft die de aantallen opdrijft. ‘Het is nog net te vroeg om het zeker te weten’, zegt RIVM-viroloog Chantal Reusken.

Chili beent Israël bij

Chili mocht zich dinsdag tijdelijk het snelst vaccinerende land ter wereld noemen, toen nieuwe data over het aantal in de afgelopen week toegediende doses per 100 inwoners werden gepubliceerd. In een week tijd wist Chili bijna 200 duizend mensen te vaccineren. ‘Nog een reden om trots te zijn’, aldus de regering.

Chili was het eerste grote land dat sneller vaccineerde dan de Israëliërs. Op basis van de meest recente data zijn de Chilenen alweer voorbijgesneld door Israël. In totaal zijn er in Chili op 18 miljoen inwoners 5,1 miljoen prikken gezet. Wel kampt het Zuid-Amerikaanse land nog met hoge besmettingscijfers: al enkele dagen worden er meer dan 5.000 nieuwe gevallen per dag gemeld.