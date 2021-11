Besmette Nederlandse toeristen slaan op quarantainevlucht uit Spaans vakantiedorp

‘Misschien zijn ze wel naar Portugal vertrokken, we zitten hier maar op 30 kilometer van de grens’, aldus de burgemeester Navas del Madroño. Beeld ANP / Eyevine

‘De perfecte plek om je even terug te trekken’, wordt hotel Finca El Vaqueril in een online recensie genoemd. Een groep Nederlandse toeristen dacht daar anders over, nadat een deel maandag positief testte op het coronavirus. De volgende dag bleek de groep spoorloos verdwenen, tot groot onbegrip in Navas del Madroño, het dorp in de regio Extremadura waar de besmette toeristen verbleven.

‘Volkomen onverantwoordelijk’, noemt Manuel Mirón, burgemeester van het dorp met 1.300 inwoners, de quarantainevlucht. Volgens Mirón gaat het om een groep van veertien (in ieder geval grotendeels) Nederlandse toeristen, al wordt in Spaanse media ook het aantal van negen toeristen genoemd. Maandag zouden zij nog hebben genoten van de natuur in het nationale park Monfragüe, op ruim een uur rijden. Bij aankomst in het dorp lieten de toeristen zich met klachten testen in het lokale gezondheidscentrum.

Vijf van hen bleken positief. Dat betekende dat hun verblijf in Finca El Vaqueril, waar ze een reservering van één nacht hadden, tot tien quarantainenachten zou worden verlengd. Dat was de toeristen blijkbaar te gortig: dinsdag pakten ze hun biezen zonder dat de eigenaar, die geen contact met ze had en alleen het eten klaarzette, het merkte.

Internationaal alarm

Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De regionale gezondheidsautoriteiten hebben een internationaal alarm doen uitgaan, aldus Mirón, maar tot op heden dus zonder resultaat. Volgens hem hadden de toeristen het in hun hotel echt niet zo slecht getroffen: hun voormalige verblijfplaats was ‘een prachtig plekje’, midden in de natuur.

‘Misschien zijn ze wel naar Portugal vertrokken en hebben ze van daaruit een vlucht gepakt, we zitten hier maar 30 kilometer van de grens’, aldus Miron. Een andere mogelijkheid is dat de Nederlanders met de auto terug naar Nederland zijn gereden. De burgemeester noemt hun vlucht ‘onbegrijpelijk’. ‘Op deze manier kun je geen pandemie bestrijden.’ Op het overtreden van de quarantaineregels staan in Spanje boetes tot 60 duizend euro.

De quarantainevlucht is niet onopgemerkt gebleven in het land. Ze krijgt veel aandacht op nationale tv en in landelijke kranten. Niet iedereen tilt er even zwaar aan: zo vindt de hoteleigenaar Javier (‘liever geen achternaam’) alle ophef maar overtrokken: ‘Het is ook weer geen nationale tragedie. Ja, ze zijn de quarantaine ontvlucht. Maar dat hebben zovelen gedaan in deze pandemie.’