Besmet met coronavirus? Dan moet je in Wuhan vooral thuisblijven

In Wuhan zijn, ondanks de bouw van noodhospitalen, nog steeds te weinig ziekenhuisbedden. Wie besmet is met het coronavirus moet thuis in quarantaine blijven. Daar, in de wijken, regeert de angst.

Mevrouw Zhang zit met een wollen muts, dikke sjaal en winterjas op de passagiersstoel van haar auto. Ze heeft een longontsteking, zo heeft ze net vernomen, maar heeft geen idee of ze met het coronavirus is besmet. Ze wil getest worden, maar de wachttijd bedraagt tien dagen. ‘De dokters hebben me gevraagd mezelf thuis in quarantaine te plaatsen’, zegt Zhang. ‘Als er een test beschikbaar is, zullen ze me bellen.’

Zhang is een van de duizenden zieken in de Chinese stad Wuhan die alle symptomen van infectie met het nieuwe coronavirus vertonen, maar niet weten of ze daadwerkelijk zijn besmet. We spreken haar zaterdag, kort voor de evacuatie van de Nederlanders uit Wuhan, terwijl ze voor het wijkhospitaal van de wijk Binhu in haar auto wacht. De wachtzaal van het hospitaal wordt onveilig geacht, en alle patiënten wachten buiten. We interviewen haar door het open autoraam.

Wijken afgegrendeld

In Wuhan, de stad waar het coronavirus ontstond, is het strijdplan ondertussen doorgedrongen tot op het laagste niveau. Na het afsluiten van de stads- en districtsgrenzen zijn nu ook alle wijken afgegrendeld. Die zijn in China sowieso omheind, maar nu hebben de bewakers aan de ingang opdracht gekregen alleen inwoners binnen te laten, en ieders temperatuur te meten. Wie koorts heeft, mag niet naar het ziekenhuis, maar moet eerst naar het lokale wijkhospitaal.

‘Als iedereen naar het ziekenhuis gaat, ontstaan daar veel te lange rijen en leidt dat net tot meer besmettingen’, zegt een medewerker van het wijkcentrum van Binhu, dat de lokale aanpak coördineert. Omdat ze niet met buitenlandse media mag praten, wil ze niet met haar naam in de krant. ‘Daarom heeft de overheid aan de wijkhospitalen gevraagd een eerste selectie te maken. We willen dat de juiste zorg terechtkomt bij de juiste persoon.’

Verleggen probleem

In het wijkhospitaal, zo legt de medewerker uit, worden patiënten onderzocht, wordt een longfoto gemaakt en wordt de ernst van hun symptomen ingeschat. Al die gegevens worden naar een steeds hoger niveau doorgespeeld, om uiteindelijk op districtsniveau te beslissen wie er het ergst aan toe is en eerst geholpen moet worden. Het klinkt als een logische aanpak, maar in de praktijk verlegt het gewoon het probleem.

De wijkhospitalen mogen nog zo nauwgezet selecteren, er blijft een enorm tekort aan medische voorzieningen. Zelfs nu er twee noodziekenhuizen met 2.500 bedden zijn bijgezet, en tal van sportzalen tot ziekenzaal zijn omgebouwd, zijn er nog steeds te weinig bedden. Er zijn te weinig testkits, en te weinig laboratoria om de tests te verwerken. Dat betekent ook dat de officiële cijfers – 28.138 bevestigde besmettingen in China – een zware onderschatting zijn.

Thuis in quarantaine

Bij gebrek aan middelen worden de meeste patiënten met verdachte symptomen gevraagd om in thuisquarantaine te gaan. Het wijkcentrum helpt hen met de organisatie. ‘We hangen een mededeling uit in de wijk, zodat de buren geïnformeerd zijn en beschermingsmaatregelen kunnen nemen’, aldus de anonieme medewerker. ‘De beheerder van het gebouw moet de lift en gangen desinfecteren, en we hebben een systeem van vrijwilligers die boodschappen voor hen doen.’

De zieken in thuisquarantaine zorgen voor veel onrust in de wijken, waar elk geval van koorts nu meteen wordt doorverteld. ‘De mensen zijn bang’, zegt Long, bewaker aan de ingang van Hemelbronstad, een van de zeven wooncomplexen in de wijk Binhu. Twee dagen eerder is er een eerste besmetting in het wooncomplex vastgesteld, een gezin met drie personen, en een dag daarna al meteen een tweede geval.

‘Het wijkcentrum probeert nu te achterhalen waar die besmette mensen de afgelopen tijd geweest zijn, en wie ze allemaal hebben ontmoet’, zegt Long. Hij draagt twee mondmaskers boven elkaar, en zegt verschillende keren per dagen zijn temperatuur te meten. ‘Natuurlijk ben ik bang. Het virus zit in deze wijk.’ Hij wijst naar het appartement waar het besmette gezin in quarantaine zit. ‘Ik ga daar niet meer naar boven.’

Cijfers niet betrouwbaar

Met zo veel zieken die niet zijn getest, is het duidelijk dat de officiële cijfers een zware onderschatting zijn. Donderdag klinkt enig optimisme omdat het aantal nieuwe besmettingen voor het eerst in tien dagen is gedaald, van 3.887 in één dag naar 3.694. Maar die cijfers zijn dus niet betrouwbaar. Volgens een familielid van een verpleegster staan ziekenhuizen onder druk om andere doodsoorzaken te noteren, en ligt ook het aantal doden in werkelijkheid hoger.

Volgens Zhang Xiaochun, radioloog aan het Wuhan University Zhongnan ziekenhuis, zijn er weinig mensen in staat een correcte thuisquarantaine te organiseren, en wordt het virus nu binnen families verspreid. ‘Dit is een kwestie van mensenlevens’, aldus Zhang in het tijdschrift Beijing News. ‘We kunnen daarvoor niet rekenen op mensen die thuisblijven en voor zichzelf moeten zorgen.’

Voor mevrouw Zhang wordt de thuisquarantaine eenvoudiger. Zij en haar echtgenoot bezitten twee appartementen. Zij gaat nu in het ene wonen, haar echtgenoot en dochtertje in het andere. ‘Maar ik zou liever in een ziekenhuis opgenomen worden’, zegt ze. ‘Daar kan ik tenminste een echte behandeling krijgen.’