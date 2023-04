Besluit kinderhartchirurgie definitief: straks alleen nog in Rotterdam en Groningen

De kinder-ic van het UMCG in Groningen. Beeld ANP

Dat liet minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) donderdag aan de Tweede Kamer weten. Het besluit zat er al lange tijd aan te komen. Twee maanden geleden nam Kuipers al het voorlopige besluit, waarmee de Kamer na een lang debat akkoord ging.

Wel kregen alle vier de umc’s die nu nog kinderhartchirurgie in de portefeuille hebben de mogelijkheid een ‘zienswijze bij de minister in te dienen’. ‘De verschillende zienswijzen bevatten geen nieuwe doorslaggevende redenen om van het voorgenomen besluit af te wijken’, laat het ministerie weten in een persbericht.

Met dit besluit moet een eind komen aan dertig jaar gebakkelei. Zo lang worstelen de academische ziekenhuizen met elkaar over de vraag waar de kinderhartchirurgie moet worden geconcentreerd. Concentratie leidt tot hogere kwaliteit van zorg (en dus minder dode kinderen) en een minder zware dienstenbelasting voor de ongeveer twaalf hooggespecialiseerde kinderhartchirurgen die er in Nederland zijn. Over dat standpunt zijn alle ziekenhuizen het eens, maar ook allemaal wilden ze de prestigieuze kinderhartchirurgie niet kwijt.

In een persbericht laat het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie weten het besluit bij de rechter aan te vechten. De minister zou alleen bij ‘gegronde inhoudelijke redenen’ terugkomen op het eerdere voornemen om deze zorg te concentreren in het Erasmus MC en het UMC Utrecht. Het gewijzigde besluit bevat deze redenen niet.

Academisch status

Deze tak van zorg is zo verweven met allerlei andere afdelingen en processen binnen de ziekenhuizen dat het kwijtraken van de kinderhartchirurgie op talloze manieren doorwerkt in de rest van het ziekenhuis. De Nederlandse Zorgautoriteit wees er in een impactanalyse bijvoorbeeld op dat de academische status van het LUMC in Leiden weleens in gevaar zou kunnen komen, als de kinderhartchirurgie er verdwijnt.

Volgens minister Kuipers is daarvan geen sprake. Hij wil dat de ziekenhuizen de komende 2,5 jaar gebruiken om andere vormen van zorg juist weer te verplaatsen naar Leiden en Utrecht, zodat de pijn eerlijk wordt verdeeld. ‘Het is nu echt tijd om over te gaan tot actie. Ik begrijp de zorgen en emoties die er leven bij ouders, patiënten, personeel en de umc’s. Dit besluit heeft een grote impact, en toch is het – in het belang juist van die patiënten – noodzakelijk om dit te doen.’

Toch is het onwaarschijnlijk dat met dit definitieve besluit de strijd nu ten einde is. Het LUMC heeft al aangekondigd de sluiting van de kinderhartchirurgie in Leiden bij de rechter aan te zullen vechten. Bestuursvoorzitter Douwe Biesma zei eerder bij EenVandaag: ‘Wij vinden dit niet terecht. Het proces is niet goed en de argumenten van de minister kunnen we weerleggen.’ Ook het UMC Utrecht heeft de mogelijkheid van juridische stappen nadrukkelijk open gehouden.