Beslist Forum vandaag wie de voorzitter van de Eerste Kamer wordt?

Officieel heeft de voorzitter van de senaat niet veel invloed, maar indirect wel. De voorzitter is sfeerbepalend tijdens de batten, beheert de agenda en is het representatieve boegbeeld van het parlement, samen met de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib. Een belangrijke gezamenlijke klus is de komende tijd de renovatie van het Binnenhof. Geen politiek brisante kwestie maar wel een logistieke.

Voor de Eerste Kamer hebben zich vier senatoren kandidaat gesteld voor het voorzitterschap: Joris Backer (D66) Toine Beukering (Forum voor Democratie), Jan Anthonie Bruijn (VVD) en Ruard Ganzevoort (GroenLinks). Voor de buitenwereld misschien geen sprekende namen, maar drie van de vier zijn op het Binnenhof inmiddels gevestigd.

Backer is staatsrechtgeleerde en al jaren lid van de Eerste Kamer. Dat laatste geldt ook voor Bruijn maar hij is vooral partij-ideoloog van de VVD en auteur van verkiezingsprogramma’s. Ganzevoort is ook al acht jaar senator, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit en een opvallende verschijning met buitenissige schoenen.

Beukering is de nieuwkomer in de Eerste Kamer. Hij heeft zichzelf op voorhand op achterstand gezet. Zijn partij eiste als grootste partij het voorzitterschap op, maar Beukering poneerde in een interview wat curieuze stellingen over de Jodenvervolging, waar hij later zijn excuses voor aanbood. Zijn toch al lage kansen zijn sindsdien verder geslonken.

Profielschets

Er is een profielschets opgesteld en de vier hebben een sollicitatiebrief geschreven. Vanmiddag na de lunch houden de vier ieder een gloedvol betoog waarom zij de beste keus zijn. Daarna volgen stemrondes. Die zijn geheim, zodat niet direct te herleiden is wie op wie heeft gestemd. Eerst twee rondes waaraan alle vier meedoen en dan, als geen kandidaat een meerderheid heeft, een beslissende derde ronde tussen de twee kandidaten met tot dan toe de meeste stemmen.

Natuurlijk is de afgelopen veel voorwerk gedaan in de rookvrije achterkamers. Voor elk van de kandidaten is steun gezocht, vooral bij partijen die geen kandidaat naar voren hebben geschoven. De voorzitters van de verschillende commissies en vicevoorzitters zijn al benoemd. Dat is een soort voorspel voor de verkiezing van de voorzitter. Zo kreeg Forum het voorzitterschap van de commissie Financiën en drie vicevoorzitterschappen. Volgende week zijn er de troostprijzen, met het aanstellen van de vicevoorzitters van de Eerste Kamer.

Als de voortekenen niet bedriegen, kan het de beslissende ronde gaan tussen Backer en Bruijn. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat Forum de beslissende stem heeft welke gevestigde partij uit het kartel de voorzitter mag leveren.

Maar dat is koffiedik kijken. De verkiezing van Arib tot voorzitter van de Tweede Kamer leerde dat de presentatie van de kandidaten beslissend kan zijn. Vooraf was toen Madeleine van Toorenburg (CDA) topfavoriet, maar zij diskwalificeerde zichzelf met een dramatisch slechte sollicitatierede. Zoiets kan vandaag zomaar weer gebeuren waarna een verrassende kandidaat komt bovendrijven.