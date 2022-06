Beslissing over opening Lelystad Airport zal ook de komende twee jaar nog niet vallen

De verkeerstoren van Lelystad Airport. Beeld ANP

Het ‘overloopvliegveld’ bij Lelystad werd jaren geleden gepland om vakantievluchten over te nemen van Schiphol, dat met 500 duizend vliegbewegingen per jaar tegen z’n grenzen aan liep.

Vanaf 2019 had het vliegveld klaar moeten zijn om de nieuwe taken als vakantieluchthaven op zich te nemen, maar daarna verschenen steeds nieuwe beren op de weg. De weerstand onder omwonenden en natuurorganisaties groeide, de berekeningen over geluidshinder bleken niet volledig te zijn uitgevoerd, vervolgens werd het plan politiek controversieel verklaard gedurende de kabinetsformatie en eerder dit jaar werd de stikstofcrisis een streep door de rekening.

In maart bleek dat het vliegveld nog niet open kan omdat het nog geen natuurvergunning krijgt wegens tekortkomingen in de stikstofberekening. Om die vergunning wel te verkrijgen, zou het vliegveld eerst zijn stikstofdepositie moeten aanpakken.

Datzelfde probleem speelt op Schiphol. Het is een van de voornaamste redenen voor het vorige week al uitgelekte kabinetsvoornemen om de maximale capaciteit van de nationale luchthaven te verlagen. Vrijdag bespreekt de ministerraad dat plan van minister Harbers van Infrastructuur.

Inmiddels kampt Schiphol met grote personeelstekorten, waardoor veel minder passagiers vervoerd kunnen worden dan voor de coronacrisis. Sowieso is het vliegverkeer nog lang niet terug op het niveau van voor 2020. Dat vergroot in de Tweede Kamer de twijfels over de behoefte waarin Lelystad zou moeten voorzien, niet alleen bij de linkse oppositiepartijen maar ook bij de coalitiepartners D66 en ChristenUnie.