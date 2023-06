Beslecht strijd tussen arbeid en kapitaal met belastingvrije aandelen, zegt vakbond CNV

Het startsein voor de handel in het aandeel van het gefuseerde supermarktconcern Ahold Delhaize. Albert Heijn, dat onderdeel uitmaakt van het concern, geeft personeelsaandelen af. Beeld ANP

Ondernemingen zouden volgens de vakbond aan iedere werknemer voor 2.000 euro aan aandelen belastingvrij moeten kunnen schenken. Nu worden deze bedrijfsaandelen nog beschouwd als loon waarover belasting moet worden geheven, ook als deze nog niet zijn uitgekeerd. Dat maakt het volgens CNV onaantrekkelijk om bedrijfsaandelen te bezitten, vooral voor mensen met een lager inkomen. Terwijl het juist een goede manier zou zijn om mee te delen in de winst.

Minder dan 10 procent van de bedrijven kent op dit moment een vorm van winstdeling, aldus CNV. Wie alleen kijkt naar de beursgenoteerde bedrijven, waar het afgeven van personeelsaandelen door onder meer Albert Heijn en KLM al wordt gedaan, komt uit op 15 procent. Dit is veel minder dan in bijvoorbeeld Frankrijk waar dat volgens de bond 82 procent is. De verklaring voor dat verschil, denkt CNV: veel andere landen kennen al wel een regeling kennen voor het verwerven van bedrijfsaandelen.

Graaiflatie

Het plan van CNV komt op het moment dat de strijd tussen arbeid en kapitaal in volle hevigheid woedt. De hoge bedrijfswinsten die bedrijven vorig jaar boekten terwijl werknemers hun loon met de maand minder waard zagen worden, hebben geleid tot een verharding aan de cao-tafels. Bonden beschuldigen bedrijven van ‘graaiflatie’ en eisen een groter deel van de koek met looneisen van soms wel 16 procent. Een ontwikkeling die werkgevers en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) zorgen baart.

CNV-voorzitter Piet Fortuin denkt dat de belastingvrijstelling kan helpen de ontstane ongelijkheid te bestrijden. Deze zou overigens bovenop de looneis komen, niet in plaats daarvan. ‘Je profiteert direct mee van de hoge winst die bedrijven momenteel maken. Noodzakelijk in tijden van hoge inflatie en snel stijgende consumentenprijzen’, stelt hij.

Personeelsaandelen zouden medewerkers bovendien meer zeggenschap geven over hun bedrijf en leiden tot meer betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de onderneming. MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof liet maandagochtend op Radio 1 namens werkgevers weten dat het plan ‘het onderzoeken waard is’. Wel wijst hij erop dat meedelen in de winst als het goed gaat ook betekent dat werknemers als aandeelhouder zullen meedelen in het verlies als het straks slechter gaat. Een punt dat de vakbond onderkent: ‘Daarom pleiten wij er ook voor dat werknemers zich goed laten voorlichten.’