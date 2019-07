Beslagen brillenglazen na slepende rechtszaak: Holocaust Namenmonument mag gebouwd

Schetsen van het Namenmonument voor de slachtoffers van de Holocaust. Beeld Studio Libeskind

Direct na afloop van de uitspraak gaat er een zucht van verlichting door de rechtszaal van de achterban van het Nationaal Auschwitz Comité (NAC). Her en der omhelzen oudere dames elkaar met beslagen brillenglazen. Het NAC strijdt al jaren voor de bouw van een monument waarop de namen prijken van alle 102 duizend Nederlandse Joden, Roma en Sinti die tijdens de Holocaust zijn vermoord.

Nadat een eerdere locatie als gevolg van buurtprotesten kwam te vervallen, ontstond er er ook verzet tegen de tweede locatie van het monument. Buurtbewoners van het plantsoen aan de drukke Weesperstraat waren verbolgen over de rommelige procedure waarmee de gemeente Amsterdam voor de locatie koos. Ook zou het ontwerp van sterarchitect Daniel Libeskind niet passen binnen het ontwerp waarmee de gemeenteraad had ingestemd.

Maar die bezwaren zijn dus ongegrond, stelt de bestuursrechter. Het ontwerp is binnen de gestelde vrijheden gebleven en de gemeente Amsterdam mocht meer gewicht geven aan het belang van een nationaal monument om de verschrikkingen van de holocaust te herdenken, dan aan dat van de buurtbewoners, aldus de rechtbank.

Haast maken

‘Dit is een geweldige uitspraak’, zegt voorzitter Jacques Grishaver van het NAC na afloop. Hij zet zich al dertien jaar in voor de komst van het monument en heeft tijdens de procedure regelmatig benadrukt dat hij haast wil maken zodat zoveel mogelijk nabestaanden het Namenmonument nog kunnen zien.

Of de bouw nu snel van start kan gaan, hangt vooral af van de buurtbewoners. Zij hebben nog zes weken om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. Zo’n procedure zal weer maanden in beslag nemen en de kans is groot dat de gemeente in die periode geen begin zal maken met het kappen van bomen om plaats te maken voor het monument.

‘Maar we hebben nu op geen enkel punt gelijk gekregen dus we moeten ons wel heel goed beraden of dit vonnis wel ruimte laat voor een hoger beroep’, zegt een teleurgestelde Petra Catz namens de bezwaarmakers. ‘Anders dan ons de afgelopen tijd weleens is verweten, procederen we namelijk niet om het procederen.’