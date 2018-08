Beschuldigde militairen Schaarsbergen doen aangifte tegen vermeende slachtoffers

Vorig jaar verklaarden drie militairen in de Volkskrant dat ze op de kazerne in Schaarsbergen structureel werden gepest en mishandeld en tijdens een ontgroeningsritueel werden aangerand. Een van hen zei het slachtoffer te zijn geweest van verkrachting. De drie militairen meldden zich in 2013 bij hun commandant, die een intern onderzoek instelde.

De aangekondigde aangifte van de vermeende daders komt op een opmerkelijk moment. Naar verwachting deze of volgende week beslist het Openbaar Ministerie of de militairen worden vervolgd voor de beschreven misstanden. Volgens advocaat Ruperti is de timing van de tegenaangifte toeval. ‘We willen niet wachten op de vervolgingsbeslissing van het OM. Mijn cliënten hebben het gevoel dat ze ten onrechte worden beschuldigd. Ik heb ze geadviseerd om dan een tegenaangifte te doen wegens smaad en laster.’

Een van de incidenten waarvan de slachtoffers intern melding deden bij defensie betreft het zogenoemde ‘vinger in de kont-incident’. Twee soldaten moesten tijdens een oefening op de hei bij ’t Harde hun broek naar beneden doen terwijl een andere militair met een latex handschoen een vinger bij hen naar binnen zou brengen.

Filmbeelden

Van het incident zijn filmbeelden. Volgens Ruperti zou een van de slachtoffers het incident zelf hebben aangemoedigd door de lachen en te roepen: ‘Je moet hem er wel induwen. Kom op.’

Advocaat Ruth Jager van een van de slachtoffers zegt dat het filmpje juist aantoont hoe verziekt de cultuur bij defensie is. ‘Als de militairen denken dat een slachtoffer dit leuk vindt, dan laat dat zien dat ze het volstrekt niet hebben begrepen.’

De tegenaangifte neemt Jager ter kennisgeving aan. ‘Hiermee aantonen dat alles gelogen is, is tamelijk kansloos. Het is behoorlijk ongebruikelijk om je broek te laten zakken in het bijzijn van leidinggevenden en te roepen dat iemand zijn vinger er maar in moet stoppen. Het toont aan hoe erg het slachtoffer onder druk stond.’ Verder wil Jager niet op de zaak vooruitlopen, omdat het OM nog moet beslissen of het tot vervolging komt.

De waarheid

De commissie-Giebels, die na de publicatie in de Volkskrant werd ingesteld om de misstanden in Schaarsbergen te onderzoeken, meldde eerder al dat het interne onderzoek van defensie naar de klachten van de militairen rammelde. In een tussenrapportage staat dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd, terwijl er volgens de commissie aanwijzingen bestonden dat de drie soldaten de waarheid spraken.

‘De passages over Schaarsbergen laten duidelijk zien dat bij zowel de procedurele als inhoudelijke afhandeling van de melding Defensie steken heeft laten vallen’, schreef staatssecretaris Barbara Visser in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Dit moet voortaan anders. Hierdoor hebben de slachtoffers niet altijd de ondersteuning, het vertrouwen en respect gekregen dat zij verdienden in deze voor hen moeilijke situatie. Dat betreur ik ten zeerste.’

Nadat de drie soldaten hun relaas over de kazerne in Schaarsbergen deden, bleek dat er binnen defensie al langer zorgen waren over de kazerne in Schaarsbergen. In een intern rapport uit 2015 staat dat verveelde militairen er op grote schaal alcohol en drugs gebruikten. Ook pikten ze buiten de kazerne vrouwen op of huurden ze prostituees in. Ze vernielden of stalen voor aanzienlijke bedragen materiaal van Defensie. Verder was sprake van ‘informele ontgroeningen’ en bestond er een hoog risico op pesten, buitensluiten en ongewenst seksueel gedrag.