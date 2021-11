Beschikbare ic-capaciteit is lager dan afgesproken – en bijna volledig benut

Verplegend personeel bekommert zich om een coronapatiënt op de ic-afdeling van het Maastricht UMC. Beeld ANP

De afgelopen week zijn dagelijks 42 coronapatiënten overgebracht naar de ic. Hierdoor is de covidbezetting op die afdelingen gestegen naar 530. Ook liggen er 413 personen met een andere aandoening op de ic, wat het totaal op 943 brengt. Op dinsdag waren er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 1.064 ic-bedden beschikbaar, bijna honderd minder dan de 1.150 die zorgregio’s met elkaar hebben afgesproken.

Dat het de meeste regio’s niet lukt om de ic-capaciteit uit te breiden, heeft volgens het LCPS mede te maken met ziekteverzuim. Dat bereikte vorige week, met 9 procent van het ic-personeel dat thuisbleef, een nieuw hoogtepunt.

Samen met de toenemende instroom van coronapatiënten leidt dit op veel plaatsen tot uitstel van reguliere zorg. Vorige week werd een kwart van de Nederlandse operatiekamers niet gebruikt; dit percentage was buiten de zomervakantie voor het laatst zo hoog in mei.

In totaal liggen 2.545 coronapatiënten in het ziekenhuis. De toename van patiënten op verpleegafdelingen lijkt wat af te remmen, maar op de ic is ze de afgelopen week versneld. Hier liggen ruim een kwart meer patiënten dan vorige week. In het huidige tempo liggen er op 6 december 727 coronapatiënten op de ic, aldus het LCPS. Als het groeitempo iets lager uitvalt zijn dit er waarschijnlijk 630, bij een extra stijging worden 900 covidpatiënten op de ic verwacht.