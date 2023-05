Beschietingen tussen Israël en Islamitische Jihad gaan door, partijen onderhandelen over staakt-het-vuren

Een reddingswerker en omstanders in Gaza-stad bekijken de schade van een ingeslagen raket. Beeld REUTERS

Al de hele week vinden er over en weer beschietingen plaats tussen Israël en Islamitische Jihad, die opereert vanuit de Gazastrook. Het begon afgelopen dinsdag toen het Israëlische leger bij luchtaanvallen in Gaza drie hooggeplaatste functionarissen van Islamitische Jihad doodde, een aanval waarbij ook vrouwen en kinderen werden gedood. Israël legitimeerde de actie door te wijzen op het spervuur aan raketten dat Islamitische Jihad vorige week in haar richting afvuurde. Deze volgden weer op de dood van Khader Adnan, een vooraanstaand lid van de Islamitische Jihad die in een Israëlische cel overleed na een hongerstaking.

‘Deze misdaad zal niet onbestraft blijven’, was de reactie van Tareq Selmi, een woordvoerder van Islamitische Jihad, op de bombardementen van begin deze week. Woensdag en donderdag voegde de Palestijnse organisatie daad bij woord door meer dan 800 raketten af te vuren richting dichtbevolkte gebieden in Israël, zoals Tel Aviv. Dit resulteerde voor zover bekend in één Israëlische dode toen een raket bovenop een appartementencomplex in de stad Rehovot terechtkwam. De meeste raketinslagen werden voorkomen door Israëls afweersystemen.

In de tussentijd zegt Israël op z’n minst 215 doelen van de Islamitische Jihad te hebben geraakt, waaronder lanceerplaatsen voor raketten en mortieren. Er zijn geen aanvallen op Hamas uitgevoerd, de Palestijnse groep die de facto het gezag voert in de Gazastrook. Sinds de elfdaagse oorlog met Israël in 2021, waarbij meer dan 260 Palestijnen omkwamen, lijkt deze organisatie zich zoveel mogelijk van gewelddadige confrontaties met Israël te onthouden.

Hevigste gevechten in maanden

De gevechten zijn de hevigste tussen beide partijen in maanden. De laatste keer dat het tot zo’n dodelijk treffen kwam was in augustus vorig jaar, toen 49 Palestijnen werden gedood. Dit keer is het aantal doden aan Palestijnse zijde gestegen tot 31, onder wie zeker tien burgers. Ook zijn in Gaza 47 huizen verwoest en zijn er 19 zo zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn verklaard. 165 Palestijnen zijn hierdoor dakloos geraakt, meldde het ministerie van Huisvesting van Gaza.

‘De droom die we voor onze kinderen hebben gebouwd is verwoest,’ zegt Belal Bashir, een Palestijn wonend in Gaza tegen het Amerikaans persbureau AP. Hij verwijst naar zijn huis dat door de luchtaanvallen van donderdag tot een hoopje schroot is gereduceerd. Hij en zijn familie wisten net op tijd te ontkomen.

Buitenlandse bemiddeling

De afgelopen dagen werd wel over een staakt-het-vuren tussen Israël en Islamitische Jihad gesproken. Met name Egypte heeft een voortrekkersrol bij de onderhandelingen. Het buurland heeft beide partijen opgeroepen tot een onmiddellijke wapenstilstand en heeft een delegatie onderhandelaars naar Israël gestuurd. Ook zou Mohamad al-Hindi, een vertegenwoordiger van de Palestijnse militanten, in Caïro zijn om overeenstemming te bereiken. Vrijdag vertelde hij aan media de hoop te hebben dat de ‘besprekingen vandaag worden afgerond’.

Zolang het akkoord nog niet is gesloten, gaan de wederzijdse aanvallen onverminderd door. Na een rustige nacht komen er op vrijdag opnieuw meldingen binnen dat Israël en de Islamitische Jihad elkaar weer beschieten. Voor het eerst heeft Islamitische Jihad raketten afgevuurd richting Jeruzalem, terwijl Israël doorgaat met luchtaanvallen in de Gazastrook.

De internationale gemeenschap heeft opgeroepen tot rust in de regio. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het dodental ‘tragisch en hartverscheurend’ en drong aan op stappen om het geweld te beteugelen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock verklaarde dat ‘het bloedvergieten nu moet stoppen’ en de Verenigde Naties waarschuwden dat de onrust ‘een negatieve impact heeft op de toch al moeilijke humanitaire situatie in Gaza’.