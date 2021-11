Bescherming vaccins blijft hoog, wel meer (oudere) gevaccineerden in het ziekenhuis

Een GGD-medewerker dient een vaccin toe. Beeld ANP

Percentage gevaccineerde patiënten stijgt, de ongevaccineerde zieke is veel jonger

De kans om met covid-19 te worden opgenomen in het ziekenhuis blijft met een volledige vaccinatie veel lager dan zonder. De bescherming tegen ziekenhuisopname neemt na verloop van tijd wel licht af. Toch blijft de kans op een ziekenhuisopname 17 keer zo laag en op een ic-opname 33 keer zo laag.

Dit blijkt uit gegevens van het RIVM over ziekenhuisopnamen van juli tot en met oktober. Voor 70-plussers neemt de vaccineffectiviteit na 25 weken wat sneller af, maar ook dan is de kans op ziekenhuis of ic-opname nog steeds negen keer zo klein.

Van alle patiënten (inclusief die op de ic) die in oktober zijn opgenomen in het ziekenhuis, was 56 procent niet of deels gevaccineerd, op de ic was dat 70 procent. In september was dit respectievelijk 73 en 83 procent. Dat het aandeel gevaccineerde patiënten toeneemt, komt vooral dat er meer ouderen besmet raken. Sinds half september worden er meer gevaccineerde 70-plussers ouderen opgenomen dan ongevaccineerden, in alle andere leeftijdscategorieën is dit omgekeerd.

De ongevaccineerde patiënten in het ziekenhuis zijn dan ook bijna twintig jaar jonger dan de gevaccineerde: bij ongevaccineerden ligt de mediane leeftijd op 59 jaar, bij gevaccineerden op 77.

420 duizend prikken gezet bij inlooplocaties en prikbussen

Er zijn zeker 420 duizend vaccinaties toegediend op vrije inlooplocaties en in prikbussen, vertelde RIVM-programmadirecteur coronavaccinatie Mariska van Blankers woensdag aan de Tweede Kamer. Het zijn er waarschijnlijk meer, want de cijfers dateren van twee weken geleden.

106 duizend doses werden toegediend in een prikbus en 314 duizend op een vaste inlooplocatie. Samen betreft dit zo’n 1,7 procent van de 24,1 miljoen prikken in Nederland.

Prikbussen en inlooplocaties zijn vooral bedoeld om de drempel tot inenting te verlagen. Ze bevinden zich vaker in buurten waar de vaccinatiegraad achterblijft. Per 100 inwoners zijn de meeste inloopprikken toegediend in de veiligheidsregio’s Amsterdam (3,7), Zeeland (3,4) en IJsselland (3,2).