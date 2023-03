Bescherming oceanen na 17 jaar onderhandelen eindelijk in akkoord vastgelegd

Activisten van Greenpeace bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties. Beeld AFP

Internationale wateren zijn de gedeeltes van oceanen die niet vallen onder territoriale wateren en daardoor niet bij een bepaald land horen. Op dit moment heeft slechts één procent van de internationale wateren een beschermde status. Het akkoord moet daar verandering in brengen en wordt gezien als essentieel om het in december afgesproken doel te halen om in 2030 dertig procent van de werelds land en oceanen te beschermen.

De weg naar het oceanenverdrag was een moeizaam proces waarover al sinds 2006 werd onderhandeld. Zaterdag, een dag na de oorspronkelijke deadline, en na vijf lastige onderhandelingsronden werd in New York eindelijk een akkoord bereikt. ‘Het schip heeft de kust bereikt’, zei de voorzitter van de VN-conferentie, Rena Lee, na de marathongesprekken.

Lees onze analyse over de jarenlange aanloop naar dit verdrag hier.

Het verdrag regelt kwesties als: hoe trekken we de grenzen van een nieuw zeereservaat, en wie gaat dat doen? Hoe toetsen we de schadelijke gevolgen voor de natuur van economische activiteiten op volle zee? Hoe zorgen we dat alle landen gelijke toegang hebben en delen in de opbrengst? Hoe handhaven we de regels, en wie ziet daarop toe?

Het was vooral de Europese Unie die uit was op een stevige deal, en zich ervan bewust was dat het verdrag interessant moest zijn voor alle partijen. Tijdens de besprekingen over de definitieve tekst van het akkoord heeft de Europese Unie 40 miljard euro toegezegd als bijdrage voor de verdere afhandeling en implementatie van de overeenkomst.

Eerder deze week kondigde de EU tijdens de Our Ocean-conferentie in Panama al aan 860 miljoen dollar (ruim 800 miljoen euro) te steken in onderzoek, toezicht en behoud van oceanen in 2023. Volgens Panama is tijdens die bijeenkomst in totaal 19 miljard dollar (bijna 18 miljard euro) toegezegd voor oceaanbehoud, waarvan 6 miljard door de VS.