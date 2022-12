Bescheiden revolutie in Zuid-Korea: import-sekspop geldt niet meer als ‘schadelijk voor openbare zeden’

In een fabriek in de stad Dalian in het noordoosten van China wordt de hand gelegd aan een siliconenpop. Beeld Fred Dufour / AFP

De versoepeling illustreert hoe de Koreaanse bevolking op seksueel gebied stapje voor stapje meer vrijheid krijgt. Porno kijken bijvoorbeeld is nog altijd slechts zeer ­b­eperkt mogelijk. Maar voor de aanschaf van sekspoppen ontstaat door verscheidene rechterlijke uitspraken en een fiat van de regering nu wel meer ruimte.

Sekspoppen op zich waren niet verboden, maar wie ze uit het buitenland wilde halen, stuitte op strenge invoerregels. De Zuid-Koreaanse wet schrijft voor dat importproducten ‘de mooie tradities en de openbare zeden van het land niet mogen schaden’. Om die reden werden de afgelopen jaren ‘honderden of zelfs duizenden’ buitenlandse sekspoppen door de douane in beslag genomen, aldus persbureau AP.

Handelaars in seksartikelen juichen het besluit toe. Zo noemt Lee Sang-jin van de Koreaanse webshop Carenshare Co. de stap ‘verstandig, maar rijkelijk laat’. Hij vindt dat het weren van buitenlandse sekspoppen, die volgens hem doorgaans van hoogwaardiger kwaliteit zijn, neerkomt op ‘een inperking van het recht van onze klanten om geluk te zoeken’.

Privégebruik

Aan de versoepeling gingen drie jaar van debat en rechtszaken vooraf. Eigenaren van onlineseksshops stelden in de rechtbank dat een pop voor ‘privé­gebruik’ is en derhalve niet onder dezelfde regelgeving hoort te vallen als pornofilms. De rechter ging daarin mee, ook in hoger ­beroep.

Maar een kwart miljoen Koreanen zijn fel tegen die uitspraak; zij tekenden een petitie om de versoepeling tegen te houden. Volgens hen opent die de deur naar misbruik. Als Koreanen overal maar sekspoppen kunnen bestellen, zou het makkelijker worden een pop te bestellen die als twee druppels water lijkt op een bestaande man of vrouw.

Daarvan zijn inderdaad voorbeelden bekend. Zo zegt het Israëlische model Yael Cohen Aris dat een Chinees bedrijf zonder haar toestemming een sekspop heeft gemaakt naar haar evenbeeld, met moedervlek en al. Die pop zou wereldwijd te koop zijn.

Of de Koreaanse douane daar alert op probeert te zijn, is niet bekend. Wel blijven sekspoppen die kinderen voorstellen, net als in veel andere landen, streng verboden.