Bescheiden collectioneur van een ongeëvenaarde verzameling antieke telescopen

Peter Louwman Beeld Privé-archief

Het Louwman-automuseum aan de noordrand van Den Haag heeft één vleugel waarin geen oldtimers te zien zijn, maar een paar honderd antieke telescopen. Het is een deel van de unieke collectie van Peter Louwman, zoon van de oprichter van het auto-importbedrijf. Eén vrijdagochtend per maand gaf hij er rondleidingen, met aanstekelijke verhalen, de laatste tijd leunend op zijn rollator. ‘Door zijn levendige vertellingen nam hij je echt mee naar de tijd van toen’, zegt Henk Bril, zelf verzamelaar van oude sterrenkaarten. ‘En als je een vraag had, kon je altijd bij hem terecht.’

Heel gewoon. Uiterst bescheiden. Innemend. Enorm behulpzaam. Nooit ergens mee te koop lopen. Iedereen die Peter Louwman gekend heeft, komt met dezelfde kwalificaties. Simpel colbertje. Onopvallende middenklassenauto. Zelfgesmeerde boterhammetjes mee naar een bijeenkomst van sterrenkundeamateurs. ‘Pas heel laat kwam ik erachter dat hij een rijke telg uit de Louwman-dynastie was’, zegt Bril.

Ja, net als zijn tweelingbroer Jan en zijn jongere broer Evert was Peter voorbestemd om in het inmiddels honderd jaar oude bedrijf van vader Piet te werken. Omdat hij de import van landbouwmachines op zich zou gaan nemen, moest hij naar de toenmalige Hogere Landbouwschool in Groningen. En om daar aangenomen te worden, werkte hij eerst een jaar als boerenknecht – misschien kwam daar die eenvoudige inborst wel vandaan.

Koningin Marie Antoinette

Sterrenkunde was Louwmans ware passie, al sinds hij als klein jochie een planetarium bezocht, in New York, waar het gezin een tijdlang woonde. De verzamelwoede stak in de jaren zestig de kop op. Volgens collega-collectioneur Martin Kroon gaat het om de grootste particuliere verzameling van antieke telescopen ter wereld. Hollandse kijkers uit het begin van de 17de eeuw; een toneelkijker van Marie Antoinette (1755-1793), koningin van Frankrijk; een lensje dat met de hand geslepen is door Christiaan Huygens (1629-1695); een telescoop gebouwd door William Herschel (1738-1822) – Louwman had ze allemaal. ‘Te groot voor welk museum dan ook’, zegt wetenschapshistoricus Huib Zuidervaart, die in 2013 samen met Louwman een catalogus publiceerde.

Ook wat er in het Louwman Museum staat, is maar een fractie, aldus optisch expert en goede vriend Harrie Rutten. ‘De woonkamer thuis was zo’n beetje omgebouwd tot museum’, zegt hij. ‘Je moest uitkijken waar je je voeten neerzette. De telescopen hingen ook aan het plafond. Ladenkasten vol met oude verrekijkers. Echt fenomenaal.’ Geen wonder dat Louwman geregeld verzamelaars en wetenschapshistorici van over de hele wereld over de vloer had.

Volgens Bert Degenaar, antiekhandelaar en verwoed verzamelaar van oude wetenschappelijke instrumenten, was Louwman ‘erg geliefd’ in de verzamelwereld. ‘Een bijzonder trouwe, bescheiden soldaat’, zo omschrijft hij hem. ‘Op een veiling was er soms wel eens een conflict of interest, maar daar vonden we altijd een gentlemen’s-oplossing voor – dan keek je in welke collectie een bepaald stuk het beste paste en deed een van ons een stapje terug.’

Altijd sterrenkijkers

Henk Nieuwenhuis, voormalig conservator van het Koninklijk Eise Eisinga-planetarium in Franeker, wist dankzij de inbreng van Louwman een groot aantal bijzondere tafelplanetaria en andere instrumenten te verwerven, die nu deel uitmaken van de vaste collectie. Maar Nieuwenhuis kende Louwman ook als geïnteresseerde amateurastronoom. ‘Hij was altijd present op de jaarlijkse Astrodag, waar hij een boekenstandje bemande en foto’s van de aanwezigen maakte die hij je dan later toestuurde.’

De laatste jaren was de telescopenverzamelaar steeds minder mobiel. Nadat hij tientallen jaren de zorg voor zijn dove vrouw Hansje op zich had genomen, was er sinds een ziekenhuisopname continu zorg aan huis voor het kinderloze echtpaar. Op 21 juli overleed Peter Louwman vredig in zijn slaap. Drie weken later, op 14 augustus, overleed ook Hansje.

Wat er met de vele honderden telescopen gaat gebeuren, is onduidelijk. ‘Gelukkig is de verzameling sinds een paar jaar in beheer van een stichting’, zegt Middelburger Rijk-Jan Koppejan, die in 2008 nauw met Louwman samenwerkte bij de viering van de 400ste verjaardag van de telescoop, die werd uitgevonden door zijn stadgenoot Hans Lipperhey. ‘Het is een grandioze collectie, maar een automuseum is misschien niet de meest logische plek. Met Peter ging het nooit over auto’s; altijd over sterrenkijkers.’