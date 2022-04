Beschadigde veteranen vinden steun bij elkaar op de Invictus Games: ‘We hebben allemaal PTSS’

Een Australische sporter in de armen van een Italiaanse collega. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is alweer 28 jaar geleden dat hij werd uitgezonden naar Joegoslavië, maar nog altijd kan Ronnie Schmücker het niet aan om over gras te lopen. De geur en het gevoel aan zijn voeten brengen traumatische herinneringen naar boven uit de tijd dat hij als jonge militair mijnen onschadelijk moest maken in de Kroatische regio waar hij met zijn eenheid was gelegerd.

De Deen (48) is door zijn kale hoofd en grijze puntbaard een opvallende verschijning naast de zweefmolen in het Haagse Zuiderpark. Met zijn 170 kilo claimt hij bij voorbaat al één record te pakken te hebben tijdens de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Zonder twijfel is Schmücker de zwaarste deelnemer bij het kogelstoten en het powerliften, grijnst hij.

Maar achter zijn imposante gestalte gaat een gebutste veteraan schuil die heeft geleerd pijn en verdriet weg te lachen. ‘Mislukkingen passen niet in promotiefilms voor het leger’, zegt hij niet voor niets. En een mislukking voelde Schmücker zich sinds zijn regering hem achttien jaar na Joegoslavië voor de tweede keer op uitzending stuurde. Al in het vliegtuig naar Kosovo voelde hij het misgaan. Hij kneep zijn stoel fijn van onzekerheid, al zou de missie ‘een makkie’ worden.

Terug in Denemarken veranderde hij in zeven maanden ‘van een functionerend in een niet-functionerend persoon.’ Bij de Invictus Games kan hij gelukkig goed over zijn PTSS praten met de rest van het Deense team. ‘Ze hebben namelijk allemaal PTSS.’

Beschadigd

Zoals Schmücker zijn er honderden anderen in Den Haag, waar na twee jaar coronavertraging de vijfde Invictus Games worden gehouden. Wie niet lichamelijk gewond uit de strijd is gekomen, is mentaal wel beschadigd geraakt. Het Nederlandse team bestaat onder meer uit veteranen die dienden in Bosnië, de Sinaï of in Afghanistan. Anderen hebben in Nederland een dienstongeval gehad, vertelt Mart de Kruijf, de voormalige commandant Landstrijdkrachten die het evenement voorzit.

‘Voor alle deelnemers zijn de Invictus Games onderdeel van hun revalidatie’, zegt De Kruif. ‘Het kan een belangrijke stap zijn in iemands leven om hier, met vrienden en familie op de tribune, te laten zien wat je waard bent. Al zal het ongetwijfeld niet iedereen verder vooruit helpen.’

De olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen, geldt zonder meer voor de meeste van de vijfhonderd deelnemers, maar bijvoorbeeld niet voor team Georgië. ‘Onze mensen hebben er jaren voor getraind om hier te staan, dan willen we winnen ook’, vertelt staflid Natia Kadagishvili.

Van de twaalf Georgische deelnemers zijn er zes gewond geraakt toen Rusland in 2008 hun land binnenviel. Nu overheerst de woede, omdat Poetin hetzelfde deed in Oekraïne. ‘We bidden elke dag voor de Oekraïners’, zegt Kadagishvili. ‘We voelen hun pijn.’

Harry & Meghan

Geëmotioneerd spraken de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zaterdagavond de Oekraïense ploeg toe. Harry, grondlegger van de Invictus Games, prees het team om zijn moed door naar Den Haag te komen. De Kruif: ‘We proberen ze niet te veel te belasten en ze vooral een van de teams te laten zijn. Dat is ook het eerlijkst naar de andere landen toe die zich hierop hebben voorbereid.’

Bij aankomst van de negentien sporters uit Oekraïne klonk donderdag een ovationeel applaus van de andere teams. Het hadden er 21 moeten zijn, maar een van hen sneuvelde in de strijd met de Russen. En boogschutter Joelia Pajevska werd gevangengenomen in Marioepol, volgens Rusland omdat ze lid zou zijn van het Azov-bataljon. Pajevska is de oprichter van een medische brigade die gewonde militairen en burgers verzorgt.

Een staande ovatie van de Roemeense equipe voor de Oekraïners, die een foto meedragen van hun gesneuvelde kameraad. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De meeste teams proberen zich niet te laten afleiden door de gebeurtenissen in Oekraïne. ‘Geluid en geur zijn de voornaamste triggers van PTSS, dus komen beelden van de oorlog keihard binnen’, vertelt De Kruif. Daarom kijkt Dutchbatter Marco Tessers geen Journaal en richt hij zich op de twee sporten waaraan hij deze week meedoet: zwemmen en boogschieten.

The captain of my soul

Stoere motto’s als ‘I am the captain of my soul’ en ‘Grow through what you go through’ moedigen de deelnemers vanuit alle hoeken van het Zuiderpark aan. Maar dat revalideren juist een proces van horten en stoten is, merkte Tessers zaterdagochtend weer eens.

Tessers − onder meer uitgezonden naar het Bosnische Potocari, 1994 − voelde het gebeuren toen het niet zo lekker liep met het boogschieten. ‘Dan ga ik me frustreren en dat is dan ook aan me te zien.’ Hij zette muziek op, zoals hij in zo’n geval heeft geleerd te doen, en kreeg zijn bloeddruk omlaag. Tessers wist niet dat iemand anders van het Nederlandse team hem een half uur lang in de gaten hield om in te grijpen als het mis zou gaan.

‘Ik heb berusting, maar geen acceptatie’, vertelt Tessers over zijn PTSS. Wat hij het liefst zou willen gaat hem niet meer lukken, want dat is de oude worden: de Marco van voordat in 2014 ‘het touwtje knapte’. Maar door zijn deelname aan het boogschieten en zwemmen wil hij in elk geval ‘het thuisfront’ bedanken. ‘En hopelijk kan ik me hierna weer wat meer in de maatschappij voortbewegen.’

De Deen Schmücker ziet de Invictus Games vooral als een ‘geweldig sociaal experiment’. Na zes jaar therapie voor zijn PTSS heeft hij geleerd de schroom van zich af te werpen en anderen deelgenoot te maken van de wereld die hij ook voor zichzelf lange tijd verborgen had gehouden. Dat doet hij ‘langzaam lopend’, om een terugval te voorkomen. En om niet op het gras te belanden.