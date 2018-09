Beschadigde Blok worstelt, maar komt boven

Goedemiddag,

Vandaag, 57 dagen na zijn omstreden uitspraken over de multiculturele samenleving, moest minister Blok eindelijk spitsroeden lopen in de Kamer.

Blok worstelt maar komt boven

Is het onmogelijk voor Nederlanders – of welk volk dan ook – om samen te leven met nieuwkomers? Die vraag stond centraal in het langverwachte debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken. 57 dagen na zijn gewraakte uitspraken – Blok zei onder meer dat het ‘genetisch bepaald’ is dat mensen van verschillende afkomst niet vreedzaam met elkaar kunnen omgaan– moest hij zich verantwoorden in de Kamer

Het vinden van een voor zowel links als rechts bevredigend antwoord ging Blok moeizaam af. Makkelijk was dat ook niet: ter rechterzijde moedigden PVV en FVD hem aan toch vooral achter zijn woorden te blijven staan - FVD’er Theo Hiddema bood hem als beloning zelfs een lidmaatschap van zijn eigen partij aan. Aan de andere kant van de plenaire zaal eisten partijen als PvdA en GroenLinks dat Blok afstand nam van zijn uitspraken, die zij niet alleen beledigend voor Nederlanders, maar ook schadelijk voor de internationale positie van Nederland noemden.

Felle kritiek kwam er eveneens vanuit zijn eigen coalitie. D66-leider Pechtold noemde Bloks woorden ‘een beleidspersoon onwaardig’ en eiste dat Blok zou onderstrepen dat diversiteit Nederland krachtig maakt.

Ook coalitiegenoot D66 noemt de uitspraken van Blok 'minister onwaardig': https://t.co/wTclOQol4X pic.twitter.com/VKU5tVjqgm NOS

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemde Bloks uitspraken ‘pijnlijk’, omdat ze suggereren dat ‘het niks is en nooit wat kan worden met de multiculturele samenleving’. CDA-leider Sybrand Buma wilde op zijn beurt dat Blok zou erkennen dat zijn uitspraken over genetica ‘onzin’ zijn.

Dat weigerde Blok. Volgens de VVD-minister gaat hij als politicus niet over genetica en had hij de discussie daarover ook aan de wetenschap moeten laten. Wel betuigde Blok spijt over zijn uitspraken over de multiculturele samenleving en nam hij zijn woorden terug. ‘Mijn uitspraken spijten me. De woorden die ik heb teruggenomen, die meende ik niet.’

Minister Blok betreurt het dat hij ongelukkige en onzorgvuldige uitlatingen heeft gedaan, zei hij zojuist in het debat: https://t.co/xO7PuUCThg pic.twitter.com/E8Z8wyLaJe NOS

Over zijn eigen functioneren kent Blok geen twijfel. Naar eigen zeggen behandelen buitenlandse collega’s hem niet anders sinds zijn uitspatting.

Omdat een motie van wantrouwen slechts door PvdA, SP, GroenLinks, Denk en PvdD werd gesteund, mag Blok aanblijven als minister. Zijn eigen coalitie heeft genoeg vertrouwen in hem om samen door te gaan. Maar beschadigd is Blok wel.

Luchtboodschap aan Blok

En opeens waren daar tijdens het debat twee vliegtuigjes boven Den Haag. Wie de ogen samenkneep, kon op doeken achter de vliegtuigjes een boodschap ontwaren: ‘Blok is niet onze minister’ en ‘X de multiculturele samenleving’.

Het bleek te gaan om een initiatief van De Goede Zaak, ‘een beweging van progressief Nederland’, die verzekert dat de CO2-uitstoot van de actie zal worden gecompenseerd. Het noodweer dat Den Haag 's ochtends teisterde zat De Goede Zaak wel dwars: de vliegtuigjes verschenen twee uur later dan gepland.

De boodschap is duidelijk: "Blok is niet onze minister, x, de multiculturele samenleving." Hij moet opstappen. #blokdebat #blokstapop pic.twitter.com/G1UM9XUzkn De Goede Zaak

Vervanger voor Ten Broeke

VVD-prominent Han ten Broeke, die vorige week besloot op te stappen na het uitkomen van een beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag, nam gisteren officieel afscheid van de Kamer. Zijn vervanger Tobias van Gent werd vandaag beëdigd met het nodige ceremonieel, zoals dat in de Kamer gaat.

Van Gent, een 51-jarige Zeeuw die bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar op plek 53 van de kandidatenlijst van de VVD stond, vreest niet net als zijn voorganger aan een affaire ten onder te gaan. ‘Ik ben een brave huisvader’, verklaart hij tegenover Omroep Zeeland. ‘Dus ik maak me geen zorgen.’

Foto VVD

Blokhuis steunt omstreden plan Menzis

De kritiek was luid toen zorgverzekeraar Menzis vorige maand aankondigde de kosten voor de behandeling van depressies en angsten voortaan te vergoeden op basis van resultaat, en niet langer op het aantal behandelingen. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVnP) noemde het plan zelfs 'zeer gevaarlijk'.

Toch laat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) vandaag weten Menzis te steunen. Het plan sluit aan bij de ambities van het kabinet om 'meer te richten op de uitkomst van de zorg', zegt Blokhuis tegen het ANP. Hij erkent dat het meten van resultaat van een ggz-behandeling complex is, maar dit 'verdient een kans.'

