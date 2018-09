Beruchte Afghaanse terreurleider Haqqani sterft in bed

In de jaren tachtig steunden de VS hem nog met ‘koffers vol cash’, maar vanaf 2001 groeide hij met zijn terroristische netwerk uit tot een van hun gevaarlijkste vijanden in Afghanistan: Jalaluddin Haqqani. De stichter van de Haqqani-groep is op 72-jarige leeftijd overleden.

Jalaluddin Haqqani (rechts) Foto REUTERS

Hij stierf maandag na een lang ziekbed, meldde een woordvoerder van de Taliban aan AP. Haqqani groeide op in de Afghaanse provincie Paktia, waar hij opviel vanwege zijn fundamentalistische ideeën en militair inzicht.

In de jaren zeventig werd hij aan een conservatieve madrassa in Pakistan getraind om een opstand te leiden tegen de Afghaanse koning Zahir Shah. Dit mislukte, waarna Haqqani zich weer vestigde in Pakistan en een belangrijk contactpersoon werd van de Pakistaanse inlichtingendienst ISI. Het land zou gedurende de rest van zijn leven de belangrijkste thuisbasis zijn van waaruit Haqqani opereerde.

In de Afghaanse Oorlog (1979-1989) stonden binnengevallen Sovjettroepen in Afghanistan tegenover de mudjahedin (islamitische strijders). De VS beschouwden het conflict als onderdeel van de Koude Oorlog, en steunden daarom veel opstandelingen. Vooral Haqqani kon rekenen op financiële steun. President Ronald Reagan prees hem als vrijheidsstrijder. Congreslid Charlie Wilson ging nog een stap verder en noemde hem de ‘goedheid zelve’. Haqqani kreeg ‘koffers vol met cash binnen,’ vertelde een voormalig CIA-hoofd aan AP.

Kruisraketten

Een blijvend bondgenootschap zou het niet zijn. In augustus 1998 werd Haqqani’s basis bestookt met Amerikaanse kruisraketten in een mislukte poging zijn vriend Osama bin Laden te doden. Toen de VS in 2001 de Taliban (waaraan Haqqani zich sinds 1996 verbonden had) de oorlog verklaarden, begon hij vol het tegenoffensief tegen zijn voormalige geldschieter.

Het zou Haqqani zijn geweest die de zelfmoordaanslag heeft geïntroduceerd in Afghanistan. Zijn groep wordt verantwoordelijk gehouden voor vele bloederige aanslagen, waaronder een bomexplosie in Kabul in 2017, waarbij meer dan 150 mensen om het leven kwamen. Het netwerk beschermt en steunt diverse Arabische strijders, zoals de nieuwe leider van Al Qaida, Ayman al-Zawahiri.

Prijs op hoofd

Haqanni leed aan de ziekte van Parkinson en was de afgelopen tien jaar verlamd. Hij heeft de dagelijkse leiding van zijn organisatie vermoedelijk al in 2001 overgedragen aan een van zijn twaalf zonen: Sirajuddin Haqqani, op wiens hoofd een prijs van 5 miljoen dollar staat. Van de oude leider zelf, die de Amerikanen nooit te pakken hebben weten te krijgen, werd de afgelopen jaren niets meer vernomen. De BBC berichtte in 2015 al dat hij zou zijn overleden, maar de Taliban ontkenden dit. Er wordt niet verwacht dat zijn dood een koerswijziging zal betekenen voor de groep.