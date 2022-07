Bert Wagendorp en Sheila Sitalsing stoppen: ‘Als wij echt invloed hadden, was Rutte geen premier meer’

Sheila Sitalsing en Bert Wagendorp in het appartement van Bert in Culemborg. Beeld Daniel Rosenthal

Even voor de duidelijkheid: dit is geen afscheidsinterview, want Bert Wagendorp blijft eenmaal in de week een column schrijven en ook Sheila Sitalsing keert na de zomer gewoon terug bij de Volkskrant. In welke hoedanigheid precies, daarover is ze nog in gesprek met de hoofdredactie. Alleen weten ze een ding wel zeker: geen dagelijkse columns meer op pagina twee. Die tijd is vanaf morgen voorbij.

En dus eindigt er deze week een tijdperk voor veel Volkskrantlezers, namelijk het tijdperk waarin Sitalsing en Wagendorp om en om de column ‘op de 2’ schreven en zodoende uitgroeiden tot de twee belangrijkste stemmen van de krant. Twee columnisten die de trivialiteiten jarenlang probeerden te mijden, nooit gebrand waren op het in leven houden van verontwaardiging alleen, laat staan dat ze simpelweg meedeinden op de golfbeweging genaamd waan van de dag. Altijd probeerden ze de hoofdlijnen in zicht te houden en de lezer bij de hand te nemen. Dag in dag uit, iedere dag weer, en dat samen ruim elf jaar lang.

Waarom keren jullie na de zomer niet terug als dagelijks columnist?

‘Ik wilde eigenlijk helemaal stoppen’, zegt Bert Wagendorp, die voor hij in 2006 Jan Blokker opvolgde als vaste columnist onder meer sportverslaggever was en correspondent voor de krant in Londen. ‘Ik voelde mij echt gesloopt. Die laatste twintig, dertig columns vorig jaar waren echt afzien, echt vreselijk. Elke dag was weer een worsteling. Ik had het idee dat ik alles al eens opgeschreven had. Dat kan goed zijn natuurlijk, want het was mijn vijftiende jaar. Het was op.’

‘Ik had iets soortgelijks’, zegt Sheila Sitalsing, die voor ze in 2011 vaste columnist werd onder meer werkte als correspondent in Brussel voor Elsevier, politiek redacteur was voor de Volkskrant en chef van de economieredactie. ‘Eigenlijk wilde ik twee jaar geleden al stoppen. Nieuws gaat namelijk in cycli, waardoor je als columnist steeds vaker denkt: hé, dit heb ik al eens meegemaakt. En inderdaad, als je dan terug zoekt, blijk je in 2013 al eens een column over het onderwerp te hebben geschreven.

‘De namen zijn weliswaar anders, maar de gebeurtenissen altijd hetzelfde. Vervolgens ga je heel veel moeite doen die column niet te laten lijken op de vorige, maar eigenlijk ben je dan je kunstje aan het herhalen. De reden dat ik toch nog door ben gegaan, was de coronacrisis. Dat was wel iets compleet nieuws. Daar kreeg ik, als columnist tenminste, een nieuwe boost van.’

Wagendorp: ‘Voor mij maakte dat het juist veel erger. Ik heb op een gegeven moment geteld en in dat ene jaar had ik 48 columns over corona geschreven. Ik heb het van alle kanten bekeken, elke vierkante millimeter geanalyseerd. En precies op dat moment kwam er wéér een nieuwe golf.’

Bert Wagendorp Beeld Daniel Rosenthal

Toen jullie begonnen ‘op de 2’, hadden jullie ongetwijfeld allemaal verwachtingen over de invloed die jullie zouden hebben, misschien zelfs de mogelijkheid de wereld ten goede te veranderen. Zijn die verwachtingen uitgekomen?

Sitalsing: ‘Bert was als correspondent natuurlijk al in Engeland geweest, ik zat zelf ook al heel lang in de journalistiek, dus onze verwachtingen over wat je kunt bereiken in dit vak waren tegen die tijd al niet zo heel hoog meer. Toen ik ooit begon als journalist dacht ik nog allemaal schandalen te onthullen en regeringen te laten vallen, maar daar genees je vanzelf van als je lang verslaggever bent.

‘Dat is geen cynisme, het is een realistische inschatting van wat je kunt bereiken. Je moet natuurlijk wel ambitie hebben, zeker als je de column op pagina twee mag schrijven, want dat is een belangrijke plek voor zowel de krant als de lezer. Je moet nooit gemakzuchtig worden.’

Wagendorp: ‘Ik had bovendien al lang gezien dat Jan Blokker vóór mij ook geen enkele invloed had, ook al was hij een hele grote naam. Mijn ambitie was enkel om iedere dag een leesbaar stuk te maken waar de lezer ook nog een beetje plezier aan beleeft.’

Dus jullie dachten al die jaren meer aan de lezer, dan aan de maatschappij die jullie wilden veranderen?

Sitalsing: ‘Je schrijft altijd voor de lezer. Je maakt de krant voor de lezer. Je wilt de wereld inzichtelijk maken voor de lezer. Je wilt de lezer helpen begrijpen wat er in godsnaam allemaal gebeurt, zodat de lezer zich misschien iets minder wanhopig voelt, iets meer grip krijgt, of samen met jou lekker boos kan worden. Zodra je iets gaat schrijven voor de politiek, zodra je een speler wilt zijn, doe je iets verkeerd, want je bent door niemand verkozen om mee te doen.’

Wagendorp: ‘Soms word je wel ongewild tot een speler gemaakt. Ik zat zelf bijvoorbeeld erg aan te springen tegen die Uruzgan-missie – moesten we die verlengen of niet? De PvdA twijfelde. Toen schreef ik: hou toch eens op met het aanleggen van fietspaden in Uruzgan. We bereiken helemaal niets. Volgens partijleider Wouter Bos hitste ik daarmee zijn achterban op. Het zou mijn schuld zijn dat het PvdA-congres tegen de missie stemde. Hij heeft toen toenmalig hoofdredacteur Pieter Broertjes opgebeld en gezegd dat die Wagendorp eens op moest rotten.’

Sitalsing: ‘Dat was natuurlijk vooral een manier van Bos om de schuld voor zijn falen bij iemand anders neer te leggen. Als wij echt zoveel invloed hadden, dan was Rutte ook al lang geen premier meer.’

Sheila Sitalsing Beeld Daniel Rosenthal

Is het beroep van columnist veel veranderd sinds jullie begonnen in 2006 en 2011?

Wagendorp: ‘Er is vooral een enorme hoeveelheid columnisten bijgekomen. Toen ik nog in Engeland zat, vond ik dat er in The Guardian veel te veel columnisten waren, maar dat waren er minder dan wij inmiddels hebben. Bovendien zijn er ook buiten de krant, en dan vooral online, inmiddels een miljoen columnisten in Nederland.’

Heeft die concurrentie jullie werk veranderd?

Sitalsing: ‘Het heeft er voor gezorgd dat ik steeds selectiever ben geworden. Soms gebeurt er iets en dan weet je: hier verschijnen morgen minstens 18 stukjes over, met als gevolg dat ik soms bijna dwangmatig op zoek ging naar iets anders om maar niet stukje 19 te hoeven schrijven.’

En heeft het jullie mening veranderd over het fenomeen ‘mening’?

Sheila: ‘Pas op, want een column is niet hetzelfde als een mening. Er bestaat een idee dat wanneer je een stukje schrijft waarin staat wat je vindt, je dan automatisch een column hebt geschreven. Maar een column is veel meer dan dat. Die hoeft helemaal geen mening te bevatten, maar kan ook een analyse bieden, een observatie of juist een relativering.’

Wagendorp: ‘Dat is inderdaad een hele ouderwetse opvatting van wat een column is.’

Sitalsing: ‘Ik begin vaak aan stukken zonder precies te weten wat ik er nu eigenlijk van vind. Een mening is niet wat een column maakt, want meningen zijn overal.’

Wagendorp: ‘Vroeger moest een columnist minstens een keer per week iedereen achter zich aan krijgen. Dat was een criterium voor wat een goede columnist was.’

Sitalsing: ‘Wat Schimmelpenninck nu een beetje doet.’

Wagendorp: ‘Ja, die doet dat nog. Die scheldt nog voluit op domrechts, maar over het algemeen zijn ophef en mening veel minder belangrijk geworden. Het gaat eerder om originaliteit.’

Wat is verder belangrijk bij het schrijven van een goede column?

Sitalsing: ‘Wat een column onderscheidt van alle andere stukken is de stamina van de schrijver. Een column is een stuk dat met ijzeren regelmaat verschijnt. Iedereen kan een keer een leuk stukje schrijven, maar daarmee ben je nog geen columnist. Een columnist is namelijk iemand die iedere dag, of om de dag een stuk schrijft. Een keer in de week kan ook nog, maar op onze opiniepagina’s staan ook stukken die slechts een keer in de twee weken verschijnen. Dan ben je eigenlijk al geen columnist meer.’

Wagendorp: ‘Dus bij jou zit het in de regelmaat?’

Sitalsing: ‘Dat is een van de elementen: een ijzeren regelmaat. Ik had altijd enorme bewondering voor Rob Hoogland van De Telegraaf. Dat was een van mijn favoriete columnisten, omdat hij iedere dag in de krant stond. Zijn stem hoorde bij die krant, hij ademde die krant.’

Wagendorp: ‘Daardoor gaat zo’n stem ook tot het dna van de krant behoren. Zodra je Rob Hoogland leest, weet je: dit is De Telegraaf.’

Het is volgens jullie dus belangrijk dat een columnist bij een krant hoort, in plaats dat de krant dient als podium voor een columnist?

Sitalsing: ‘Ja, ik vind ook dat columnisten moeten voortkomen uit de krant. Je moet weten waar de krant staat. Jij bent bepalend voor de krant, maar de krant moet dat ook voor jou zijn geweest. Je moet verantwoordelijkheid voelen. Ik ben daarom ook nooit zo’n fan van columnisten van buitenaf. Mensen die iets heel anders doen, een keer in de week invliegen om een leuk stukje te schrijven en vervolgens weer verder gaan.’

Terwijl precies dat erg in de mode is bij de Volkskrant.

Wagendorp: ‘Dat komt omdat er op gegeven moment is besloten dat we breder moeten worden als krant. Dat er ruimte moet zijn voor alle meningen. Alleen hadden we die meningen niet allemaal beschikbaar op de redactie, dus moesten ze van buiten worden gehaald. Het gevolg was alleen wel dat je je afvroeg: wat doet deze column eigenlijk in de Volkskrant?’

Bijvoorbeeld?

Wagendorp: ‘Ik ga geen namen noemen, maar wij hebben ons allebei geregeld geërgerd aan sommige bijdragen op de opiniepagina’s. Dat was uiteindelijk helemaal losgeslagen. Het idee was: we hebben debat nodig in de krant, maar dat was onzin. We hebben helemaal geen debat nodig. Er is namelijk al genoeg debat.’

Bert Wagendorp en Sheila Sitalsing. Beeld Daniel Rosenthal

Wat is nog meer belangrijk? Stijl?

Sitalsing: ‘Er moet altijd ten minste één goede zin in staan, eentje die direct op een tegeltje kan. Maar het is vooral belangrijk iets te doen met de harde schijf van de lezer. Die moet aan het einde van het stukje denken: ‘Oh, je kunt er dus ook heel anders tegenaan kijken.’ Of: ‘Oh, wat ben ik nu kwaad.’’

Wagendorp: ‘De meeste lezers vinden het vooral een goede column als ze het met de inhoud eens zijn. ‘Ik lees hier mijn opvatting, dus het is geweldig’’

Sitalsing: ‘Ja, dat vind ik erg vervelend. Heel vaak zeggen mensen: ‘Goede column!’, terwijl ze eigenlijk bedoelen: ‘Ik ben het met je eens.’ Maar dat is niet hetzelfde. Een goede column leidt je onontkoombaar naar een plek waar je misschien helemaal niet naartoe geleid wilt worden.’

Wat is er zo goed aan Sheila?

Wagendorp: ‘Sheila is analytisch heel erg sterk. Als je haar stuk gelezen hebt, denk je automatisch: het is zo. Dit is waar.’

En wat is er zo goed aan Bert?

Sitalsing: ‘Bert is een hele goede schrijver. Wat hij heel goed kan, is iets op een droge, van alle opsmuk ontdane manier schetsen waardoor het heel erg grappig wordt, of juist heel erg intens. Ik geef weleens workshops aan studenten en daarbij gebruik ik altijd een column van Bert over een vergissingsbombardement waarbij het zusje van zijn moeder omkwam. Daarbij moet de hele klas altijd huilen. Het is beschreven als een film.’

Wagendorp: ‘In die column staat trouwens geen enkele mening. Daaraan zie je dat het genre van de column erg veranderd is. Er zijn zoveel subgenres te gebruiken.’

Sitalsing: ‘En die moet je ook allemaal gebruiken. Anders wordt het saai. Je moet verschillende onderwerpen hebben, verschillende stijlen, verschillende thema’s, verschillende registers, emoties. Je moet met alles variëren, anders denkt de lezer als vanzelf: daar heb je weer zo’n stukje van die auteur. Er zijn columnisten die elke keer hetzelfde schrijven. Dan weet je van tevoren al waarover het gaat, waarin het eindigt, welke zinnetjes er volgen.’

Wagendorp: ‘Ik hou zelf erg van columns die van binnenuit komen. Dus vanuit de regering, of vanuit een bedrijf, waardoor ze in staat zijn je dingen te vertellen die je nog niet wist.’

Sitalsing: ‘We hebben in de Volkskrant een aantal schrijvende huisartsen, en met name van Joost Zaat ben ik erg fan. Hij schrijft vanuit de spreekkamer – een plek waar je zelf niet vaak komt en die je dus iets kan vertellen wat je zelf nog niet wist. Dat is veel waardevoller dan iemand die slechts wat vindt.’

Daarover gesproken: jullie zitten als columnisten zeker drie keer per week achter een beeldscherm, waardoor je automatisch minder tijd overhoudt om te spreken met de mensen waarover je schrijft. Zorgt dat voor problemen?

Sitalsing: ‘Dat is een van de redenen dat ik stop. Ik wil meer onder de mensen komen. Ik probeerde op de dagen dat ik niet schreef wel met allerlei mensen thee of koffie te drinken om mij te laten bijpraten. Verder volgde ik heel veel debatten, probeerde ik naar zaaltjes te gaan.’

Wagendorp: ‘Maar er zit toch een groot verschil tussen theoretische kennis en praktische kennis. En die praktische kennis krijg je niet door stukken te lezen. Die komt alleen van de straat.’

Moet je daarom ook wat ouder zijn om een goede columnist te zijn?

Wagendorp: ‘Ik vind van wel. Het heeft natuurlijk ook zijn voordelen als iemand heel jong is, zodat hij kan beschrijven wat hij daardoor meemaakt, maar voor een overkoepelende blik is het wel handig wanneer je wat bagage meeneemt.’

Sitalsing: ‘Ik heb in Den Haag en Brussel gewerkt en zonder die ervaringen had ik nooit de stukken kunnen schrijven die ik nu schrijf. Echt nooit. De dingen die je daar leert, kun je niet bij elkaar googelen. Daarom is het ook zo belangrijk af en toe weer nieuwe bronnen aan te boren. Ik ben eerlijk gezegd een beetje moe geworden van mijn eigen stem. Ik zie er verschrikkelijk naar uit weer naar buiten te gaan en mijn pen te gebruiken om andere mensen in de krant te krijgen.’