Bert Huisjes kondigt vertrek aan bij Op1, dat werkwijze op redactie laat onderzoeken

Bert Huisjes is hoofdredacteur van omroep WNL. Beeld Robin Utrecht / ANP

Volgens Huisjes had hij zijn aankomende vertrek al kenbaar gemaakt voordat BNNVara besloot om de samenwerking te stoppen. De omroep verwees naar ‘een verschil van inzicht over de aansturing en invulling van het programma’ als reden voor het vertrek. Tien (oud-)redacteuren vertelden de Volkskrant dat het al langer rommelde op de redactie van Op1. Er zou onvrede zijn over Huisjes’ autoritaire leiderschapsstijl en hij zou een ‘onveilige werkomgeving’ hebben gecreëerd voor eindredacteur Rachel Franse, die vorige week opstapte.

BNNVara zegt te hebben gezocht naar een uitweg uit het conflict en opperde dat Huisjes zijn penvoerderschap zou neerleggen. Daarin bleek geen beweging mogelijk. Donderdag kondigde Husisjes aan dat hij toch vertrekt, per eind 2023. ‘Het is gezond om na vier jaar dat stokje over te dragen’, aldus Huisjes. Hij beweert dat hij dat ‘al enige tijd geleden’ aan de redactie had laten weten, en dat zijn besluit losstaat van de problemen met BNNVara.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Op1 is een gezamenlijk project van omroepen BNNVara, WNL, EO en Omroep Max. Officieel is de ‘vrolijk rechtse’ omroep WNL echter de zendgemachtigde omroep, en is Huisjes als zogenoemde penvoerder de vertegenwoordiger van het programma. In die hoedanigheid voert hij wekelijks overleg met de twee eindredacteuren van Op1, Frank Stojansek en Rachel Franse.

Extern onderzoek naar Op1

Huisjes gaf tegen ANP ook meer duidelijkheid over de externe deskundige die is aangesteld om de problemen op de redactie van Op1 te inventariseren. ‘We gaan laten kijken naar de manier waarop het programma functioneert’, aldus Huisjes. ‘Hoe lopen de lijntjes, wie neemt de besluiten, en hoe voelen presentatoren en eindredacteuren zich daarbij? Waar kan in dit proces druk ontstaan, en hoe gaan medewerkers daarmee om?’ Huisjes had gehoopt dat BNNVARA de conclusies van dat onderzoek zou afwachten.

Volgende week moet duidelijk zijn wie het externe onderzoek gaat uitvoeren. Huisjes benadrukt dat dit onderzoek niet gaat over wangedrag op de redactie. Medewerkers met meldingen daarover kunnen zich wenden tot de commissie-Van Rijn, die momenteel een grootschalig onderzoek uitvoert naar sociale veiligheid bij de publieke omroepen.

Of Op1 in 2024 terugkeert op televisie, is volgens Huisjes nog geen uitgemaakte zaak. ‘Op1 is ooit begonnen als een tijdelijk programma’, zegt hij. Het is daarom ‘geen vanzelfsprekendheid’ dat het programma er altijd zal zijn. De overgebleven omroepen – WNL, EO en Omroep Max – gaan daarover in gesprek met de NPO. Huisjes betreurt het vertrek van BNNVara, maar benadrukt: ‘Het was altijd al de bedoeling dat omroepen in of uit de poule konden stappen als zij dat wilden.’

Te hoge werkdruk

BNNVara trok zich terug uit Op1 naar aanleiding van het vertrek van eindredacteur Franse. Huisjes beschuldigde haar van het ‘over de kling jagen’ van medewerkers, maar geen van de redacteuren met wie de Volkskrant sprak herkent zich daarin. Huisjes zelf beweert dat hij ‘over de kling jagen’ spreekwoordelijk bedoelde. ‘We moesten bepaalde posities niet overbelasten. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’

Tegen ANP zegt hij dat er gewerkt is aan een verbeterde structuur om te hoge druk bij eindredacteuren weg te halen. ‘In deze reorganisatie is niemand een persoonlijk bedoeld verwijt gemaakt’, zegt hij. ‘Het is een gezamenlijke taak van omroepen en producent om zowel een journalistiek goed programma te maken als om te veel druk bij eindredacteuren te vermijden.’