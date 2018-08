Berouwvolle Grapperhaus wil nu ‘die hele criminele economie’ gaan oprollen

Minister reageert op publicatie in de Volkskrant over omvang drugsindustrie

‘Beschamend’ noemt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de prominente rol van Nederland in de productie van xtc en speed. Uit een onderzoek van de Politieacademie, waarover de Volkskrant zaterdag bericht, blijkt dat Nederlandse criminelen met een jaarlijkse productie van rond de 20 miljard euro op wereldschaal aan de top staan.

Minister Grapperhaus van Justitie eerder deze week op het Binnenhof in gesprek met agenten van de koninklijke Marechaussee. Foto ANP

De onderzoekers stellen onder meer vast dat de Nederlandse overheid het in een reeks van jaren heeft laten afweten. In een gesprek op Radio 1 beloofde Grapperhaus beterschap. De minister zei: ‘Ik vind het een van de grootste prioriteiten voor mij als minister van Justitie om hier de komende jaren echt hard tegen aan te gaan.’ Het is zijn vaste voornemen, maakte hij duidelijk, ‘om gewoon keihard die hele criminele economie op te gaan rollen’.

Grapperhaus beleed ook een zekere mate van schuld, toen hij opmerkte: ‘Ik denk dat we eerlijk als maatschappij moeten zeggen dat we hier een aantal jaren niet voldoende prioriteit aan hebben gegeven.’

De minister herinnerde eraan dat het kabinet 100 miljoen heeft uitgetrokken voor een zogeheten Ondermijningsfonds. Het geld is bedoeld ter bestrijding van de drugsgerelateerde criminaliteit. Het is een eenmalig bedrag. Daarnaast komt jaarlijks een bedrag ter beschikking van niet meer dan 10 miljoen. Onderzoeker Pieter Tops zei op Radio 1 deze financiële inspanning als een begin te beschouwen. ‘Dat moet natuurlijk nog veel meer worden.’

Grapperhaus wees ook op het kabinetsplan om 1.100 agenten aan de Nationale Politie toe te voegen. ‘Het betekent’, aldus de minister, ‘dat we ook echt willen gaan inzetten op specialistische kennis.’ Al in het voorjaar is over een breed front opgemerkt dat de extra inzet te gering is om structurele problemen als zedenzaken, ondermijning en geweld door criminele groeperingen aan te pakken.

PvdA-Kamerlid Kuijken noemde 1.100 agenten extra ‘een druppel op de gloeiende plaat’. Volgens de politiebond zijn 2.000 extra rechercheurs nodig om het vrije spel dat drugscriminelen nu hebben enigszins aan banden te leggen. Ook de onderzoekers van de Politieacademie dringen aan op meer capaciteit in de opsporing: ‘Er zijn te weinig opsporingsambtenaren die strafrechtelijk onderzoek verrichten, waardoor de pakkans laag is, zeker voor topcriminelen die afstand bewaren tot het criminele handwerk.’