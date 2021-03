Beroep Navalny afgewezen, ‘niet waard om in overweging te nemen', aldus rechter

Het beruchte strafkamp, 100 kilometer van Moskou, waar oppositieleider Aleksej Navalny zijn straf moet uitzitten. Beeld AP

Het vliegtuig waarmee Navalny vanuit Siberië op weg was naar Moskou moest toen een noodlanding maken nadat de oppositieleider ernstige vergiftigingsverschijnselen begon te vertonen. Later bleek in Duitsland, waarheen Navalny was overgebracht, dat hij novitsjok toegediend had gekregen. Dat zenuwgas werd ook gebruikt bij de mislukte aanslag op de dubbelspion Sergej Skripal in de Britse stad Salisbury in 2018.

Navalny, die na terugkeer in Rusland meteen voor twee en een half jaar naar een strafkamp werd gestuurd, beschuldigt president Poetin ervan dat deze achter de aanslag zat. Volgens het onderzoekscollectief Bellingcat was de aanslag het werk van een team van de geheime dienst FSB. Zij zouden al eerder een poging hebben gedaan hem te vergiftigen, maar ook die poging mislukte.

De Russische autoriteiten ontkennen iedere betrokkenheid bij de aanslag. Maar volgens aanhangers van Navalny is het wel opvallend dat de autoriteiten nu naarstig op zoek zijn naar mensen die gegevens over de FSB-agenten, waaronder hun telefoondata, aan Bellingcat zouden hebben doorgespeeld.

Bellingcat-rapport

Naar aanleiding van het Bellingcat-rapport drong de Russische oppositie aan op een strafrechtelijk onderzoek. Maar de militaire afdeling van het Russische Onderzoekscomité, een soort OM dat rechtstreeks onder Poetin valt, liet eerder dit jaar al weten het niet nodig te vinden de zaak te onderzoeken.

Rechter Andrej Tolkatsjenko van de militaire rechtbank in Moskou was het daarmee eens. Hij zei maandag dat Navalny’s beroep tegen het besluit van de militaire aanklagers het ‘niet waard was in overweging te nemen’. Navalny’s advocaat liet meteen weten dat hij hoger beroep zal aantekenen tegen de uitspraak. Maar vermoedelijk zal dat weinig uithalen.

De Amerikaanse regering kondigde afgelopen week nieuwe strafmaatregelen aan bovenop de sancties die Washington al afkondigde in verband met de aanslag op Skripal, waarbij ook diens dochter Joelia besmet raakte. Beiden overleefden de aanslag, maar hebben zich sindsdien niet meer in het openbaar vertoond. Vermoedelijk zijn zij opgenomen in een beschermingsprogramma van de Britse overheid.