Beroemde rotsformatie ‘Boog van Darwin’ op de Galapagoseilanden ingestort door erosie

De ‘Boog van Darwin’, een beroemde rotsformatie op de Galapagoseilanden in de Stille Oceaan, is ingestort. Volgens de autoriteiten van Ecuador, waartoe de eilandengroep behoort, is de natuurlijke boog ten onder gegaan aan erosie.