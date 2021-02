Beroemde activist voor vrouwenrechten in Saoedi-Arabië is na drie jaar cel weer vrij

Loujain al Hathloul. Beeld AFP

‘Loujain is thuis!!!!!!’, twitterde haar zus Lina al Hathloul woensdagavond, gevolgd door een foto waarop de 31-jarige Loujain lachend en broodmager tegen een tuinmuur poseert. Ze is weliswaar vrijgelaten uit de gevangenis, maar mag Saoedi-Arabië niet verlaten en ook geen interviews geven over haar ervaringen in de gevangenis.

Tijdens haar detentie is ze gemarteld, stelde haar broer Walid al Hathloul in 2019 tegen de Britse omroep BBC. Volgens hem is ze gewaterboard, geëlektrocuteerd en bedreigd met verkrachting. Een hoge adviseur van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die eerder betrokken was bij de moord op publicist Jamal Khashoggi, zou bij de martelingen betrokken zijn geweest.

Protestactie bij de grens

Loujain al Hathloul is een van de bekendste voorvechters voor vrouwenrechten in Saoedi-Arabië. De activist werd bekend omdat ze in 2014, toen autorijden voor vrouwen in Saoedi-Arabië nog verboden was, bij wijze van protest achter het stuur van een auto de landsgrens probeerde over te steken van de Verenigde Arabische Emiraten naar Saoedi-Arabië.

Toen in 2017 kroonprins Mohammed bin Salman feitelijk de macht greep in Saoedi-Arabië, toonde hij zich een voorstander van een meer gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in het conservatieve koninkrijk en legaliseerde hij autorijden voor vrouwen. Maar paradoxaal genoeg moesten juist Al Hathloul en andere vrouwenactivisten het vervolgens ontgelden: zij werden opgepakt.

Al Hathloul werd in december veroordeeld tot ruim vijf jaar cel vanwege onder meer het delen van informatie over vrouwenrechten met mensenrechtenorganisaties, westerse diplomaten en Saoedische activisten die in het buitenland wonen. Ook zou ze een vorige periode van gevangenschap, nadat ze bij wijze van protest in haar auto de grens over probeerde te steken, hebben ‘geëxploiteerd’ om een baan bij de VN te krijgen.

Steun van Trump

In Saoedi-Arabië zijn dit serieuze beschuldigingen, maar mensenrechtenorganisaties en westerse overheden toonden zich kritisch over de berechting van Hathloul. Het Saoedische koningshuis hoefde zich de afgelopen jaren niet veel van dergelijke kritiek aan te trekken omdat het de absolute steun genoot van de Amerikaanse president Trump, die in kroonprins MBS een bondgenoot zag.

Maar de nieuwe Amerikaanse regering-Biden neemt openlijk afstand van Saoedi-Arabië. Jake Sullivan, Bidens nationale veiligheidsadviseur, noemde de detentie van Al Hathloul ‘onjuist’ en ‘zorgelijk’. Op twitter laat hij weten ‘blij’ te zijn met haar vrijlating.