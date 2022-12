Beroemde aardbolfoto viert 50ste verjaardag: ‘Hoogtepunt van de twintigste eeuw’

Deze foto van de aarde vanuit de ruimte, bekend als The Blue Marble (de blauwe knikker) werd op 7 december 1972 gemaakt door de astronauten van de Apollo 17, op de dag dat ze van de aarde vertrokken. Het is een beroemde en een van de meest gedeelde foto's ter wereld. Het is niet bekend wie van de drie astronauten aan boord de foto nam; zij claimen alle drie de maker te zijn. Beeld Getty Images

Ongeveer vijf uur na de lancering bevindt de Apollo 17 zich op 29 duizend kilometer van de aarde, en pakt een van de drie inzittende astronauten de enige 70 mm Hasselbladcamera aan boord. Eigenlijk mag het niet van de Nasa, zomaar foto’s maken, maar kijk eens naar de steeds kleiner wordende bol vanwaar ze zijn afgeschoten. De zon staat precies in de rug van de capsule, waardoor de aarde helemaal is verlicht. De astronaut maakt vier foto’s, zonder dat te laten weten aan de Nasa. De tweede foto zal de geschiedenisboeken ingaan als The Blue Marble: het eerste duidelijke beeld van de aarde als volledig ronde bol. Vandaag is hij vijftig jaar geleden gemaakt.

‘De blauwe knikker’, die een bewolkt halfrond vanaf grofweg het Middellandse Zeegebied tot Antarctica laat zien, komt terecht op de voorpagina’s van alle kranten. Het beeld groeit daarna uit tot een icoon van de ruimtefotografie, maar zijn invloed reikte ver daarbuiten. Nasa-archivist Mike Gentry denkt dat het de meest wijdverspreide foto in de menselijke geschiedenis is.

Hoogtepunt

‘Een hoogtepunt van de 20ste eeuw’, zegt kosmoloog Rien van de Weijgaert (Universiteit van Groningen) als hij terugdenkt aan het beeld, en vooral de Apollo-reizen uit die tijd. De foto is de kers op de taart van een elftal bemande maanmissies die primeur op primeur opleveren voor de mensheid. Tot op de dag van maken de enige mensen die op de maan hebben gestaan deel uit van de Nasa-reizen die tussen 1961 en 1972 zijn gemaakt (al is de Nasa nu met het Artemisprogramma begonnen om terug te gaan, als voorbereiding op een bemenste ruimtevaart naar Mars).

Van de Weijgaert wordt er bijna weemoedig van. Hij is 9 jaar als de Apollo-missie waarop The Blue Marble wordt geschoten de ruimte in gaat, oud genoeg om op te blijven en met zijn opa tv te kijken. Hij ziet hoe de astronauten erin slagen een karretje op de maan te laten rijden. Het wakkert zijn fascinatie voor de kosmos aan.

‘Ik dacht toen, als kind, dat we vijf jaar later op Mars zouden staan’, zegt hij. ‘In die ruimtereizen zat een signaal van: dit kunnen wij als mensheid’, zegt hij. ‘De potentie van ons om ongelooflijke dingen voor elkaar te krijgen, als we de schouders eronder zetten. Dat komt voor mij samen in The Blue Marble.’

Zichtbaar

Ook hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke (Universiteit Leiden) herinnert zich de gloriestemming van destijds. Die is terecht, vind hij: de ronde vorm van de aarde waarover astronomen al eeuwenlang reppen, is ineens zichtbaar voor iedereen.

Toch betwijfelt Icke of van dat ongebreidelde enthousiasme wel de juiste boodschap is uitgegaan. The Blue Marble is prachtig, maar hadden we niet toen al meer oog moeten hebben voor wat daarnaast op de foto is te zien: een planeet die behalve mooi, ook heel kwetsbaar is?

‘Wat meteen opvalt voor een astrofysicus die naar dit beeld kijkt, is hoe ongelooflijk dun de atmosfeer is en hoe ongelooflijk ondiep de oceanen zijn. Het schilletje waarin wij leven is niets, maar dan ook niets vergeleken bij die gigantische steenbol. De nadruk om daar heel goed voor te zorgen, heb ik bij geen enkele beschrijving van The Blue Marble of vergelijkbaar beeld uit die tijd gezien.’ De schouderkloppen aan onszelf voor het kunnen maken van de foto hadden meer gepaard moeten gaan met een waarschuwing dat een vergelijkbare planeet als de aarde nog niet is gevonden, vindt Icke.

Eenzaam stipje

Astronoom Carl Sagan deed dat in 1990 beter bij de publicatie van The Pale Blue Dot. Voor dat andere iconische ruimtebeeld werd de aarde gefotografeerd vanuit ruimtesonde Voyager 1 op een recordafstand van 6 miljard kilometer. ‘Onze planeet is een eenzaam stipje in de grote omhullende kosmische duisternis. In onze duisternis, in al deze uitgestrektheid, is er geen enkele aanwijzing dat er hulp van elders zal komen om ons van onszelf te redden’, zei Sagan in zijn commentaar.

Bij The Blue Marble is die associatie laat op gang gekomen: pas nadat milieuorganisaties met de foto aan de haal gingen. Deels komt dat doordat nooit bekend is geworden wie het beeld heeft geschoten. Na terugkomst claimden alle drie Apollo 17-astronauten (Eugene Cernan, Harrison Schmitt en Ron Evans) dat zij de maker waren van de foto. Ze ruzieden er publiekelijk met elkaar over tot het sterfbed van Evans en Cernan. Schmitt leeft nog.

Volgens geoloog Schmitt, die de meest waarschijnlijke maker is, heeft hij vlak voor het nemen van de foto benoemd hoe fragiel de planeet oogde. Maar omdat hij die uitspraak niet heeft gedocumenteerd, blijft het bij verbale overlevering, die ook nog eens werd tegengesproken door de andere astronauten.

Dat is zonde, vindt ook Van de Weijgaert, juist omdat The Blue Marble als geen andere foto had kunnen laten zien hoe zuinig we moeten zijn op de aarde. ‘Ik denk dat je kunt stellen dat de boodschap niet helemaal is aangekomen.’