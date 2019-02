Bernie Sanders doet opnieuw gooi naar presidentschap, het wachten is nu op Biden

Bernie Sanders doet wederom een gooi naar de Democratische kandidatuur. Beeld AFP

Hoewel zich al een handjevol andere politici hebben gemeld voor de Democratische kandidatuur, blijkt namelijk steeds uit opiniepeilingen dat Sanders en Biden de populairste zijn. In een gemiddelde van diverse peilingen stond Biden dinsdag op 27,3 procent en Sanders op 17 procent.

Uit peilingen twee jaar geleden bleek dat Sanders het beter had gedaan tegen Trump als niet Hillary Clinton, maar hij de Democratische kandidaat was geweest. De senator zou Trump zelfs hebben verslagen. Sanders en Biden, die niet eens kandidaat was, waren toentertijd in een denkbeeldige strijd met Trump populairder dan Clinton. Met name in de Democratische staten die bij de verkiezingen uiteindelijk naar Trump gingen, zoals Wisconsin en Pennsylvania.

Het tweetal scoorde vooral goed onder arbeiders, een kiezersgroep die Trump voor zich wist te winnen. Biden (76) heeft de afgelopen weken laten doorschemeren dat hij op korte termijn een besluit neemt of hij zich ook in de strijd werpt. Vorig jaar noemde de oud-vicepresident zichzelf de meest geschikte kandidaat om Trump in 2020 van een herverkiezing af te houden. Die uitspraak werd gezien als een belangrijke teken dat hij zich kandidaat zou stellen.

Voormalig vicepresident Joe Biden koos er in 2016 niet voor om de concurrentie aan te gaan met Hillary Clinton. Uit de meeste peilingen blijkt dat hij nu de populairste Democratische kandidaat is, ook al heeft hij zich nog niet in de strijd geworpen. Beeld AP

Progressieve boodschap

De 77-jarige Sanders kondigde aan dat hij wederom met een progressieve boodschap, gericht op de gewone Amerikaan en tegen de uitwassen van Wall Street, de campagne ingaat. ‘Onze campagne is bedoeld om een regering en een economie te creëren voor velen, niet voor een enkeling’, aldus de senator in een e-mail waarin hij zijn kandidatuur aankondigde.

Maar de grote vraag is of Sanders opnieuw veel enthousiasme weet te wekken met zijn progressieve, populistische ideeën. Of is het ‘Bernie-effect’ inmiddels uitgewerkt?

Vergeleken met twee jaar geleden is de Democratische partij wel ontvankelijker voor zijn plannen voor onder andere gratis hoger onderwijs, verhoging van het minimumloon en een zorgverzekering voor iedereen. In 2016 wist Sanders, die zichzelf omschrijft als een Democratische socialist, met zijn voorstellen een gevoelige snaar te raken bij veel jonge kiezers, die massaal op zijn bijeenkomsten afkwamen.

Een nadeel dit keer is dat Sanders meer concurrentie heeft van andere progressieve kandidaten, zoals senator Elizabeth Warren. Zo hamerde zij de afgelopen weken op een forse verhoging van de belastingen voor rijke Amerikanen. Warren stond in het gemiddelde van de diverse peilingen dinsdag op 7,5 procent, goed voor een vierde plek.

Van de Democratische kandidaten die zich tot dinsdag hadden aangemeld, doet senator Kamala Harris het verrassend goed. Beeld AP

Beste anti-Trump-kandidaat

De grote vraag die echter boven de Democratische machtsstrijd zal hangen is niet wie het beste programma heeft, maar eerder welke kandidaat de beste papieren heeft om president Trump te verslaan. Wie weet de Democratische kiezers die in 2016 vatbaar waren voor Trumps nationalistische boodschap weer terug te winnen?

Sanders gaf alvast een voorproefje hoe hij de huidige president wil aanpakken. ‘De gevaarlijkste president in de moderne Amerikaanse geschiedenis’, zo omschreef hij Trump. ‘Wij strijden tegen een president die een pathologische leugenaar is, een racist, een seksist’, aldus Sanders. ‘Iemand die de Amerikaanse democratie ondermijnt en ons in een autoritaire richting opduwt.’

Een nadeel voor Sanders, en ook Biden, kan dit keer hun hoge leeftijd zijn. Twee jaar geleden speelde dit geen rol in de Democratische strijd, maar dit keer dient zich een nieuwe generatie aan van Democratische politici van veertigers en vijftigers. Zo doet senator Kamala Harris het verrassend goed. Tot dinsdag scoorde zij het hoogst in de peilingen. De vraag is echter of dat de komende weken zo zal blijven, nu campagneveteraan Sanders zich in de strijd heeft geworpen.