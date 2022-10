Berlusconi wisselt ‘lieve brieven’ uit met Poetin, beoogde coalitiepartner Meloni in verlegenheid

Silvio Berlusconi wordt belaagd door de pers in Rome. Beeld AP

Is Silvio Berlusconi gek geworden? Het is de vraag die meerdere Italiaanse media zich woensdag stellen, nadat de oud-premier de regeringsformatie voor de tweede keer in het tijdsbestek van enkele dagen op zijn kop heeft gezet. En ditmaal niet met relatief onschuldig gekibbel over de formatie, zoals vorige week, maar met uitspraken die in Italië en daarbuiten grote vragen oproepen over de houding van de nieuwe rechtse regering tegenover Rusland.

‘Ik heb de banden met Poetin aangehaald’, vertelde Berlusconi dinsdagmiddag aan zijn fractiegenoten. ‘Voor mijn verjaardag (29 september, red.) heeft hij me twintig flessen wodka gestuurd, en een heel lieve brief. Ik heb geantwoord met flessen Lambrusco en een lieve brief terug.’

Spreekverbod over Rusland

Het is al maanden duidelijk dat Berlusconi, die tijdens zijn eigen premierschappen warme banden onderhield met Vladimir Poetin, anders over de oorlog in Oekraïne denkt dan Giorgia Meloni. De aanstaande premier heeft sinds de Russische invasie consequent haar steun voor Oekraïne uitgesproken, en lijkt haar beoogde coalitiepartners Matteo Salvini en Berlusconi, die beiden naar Rusland neigen, een spreekverbod over het onderwerp te hebben opgelegd.

Of zoals Berlusconi het zelf verwoordde tegenover zijn fractiegenoten: ‘Ik kan beter niet mijn mening geven, want als die in de pers belandt, wordt het een ramp.’ Nadat geruchten over de uitspraken uitlekte, loog Berlusconi aanvankelijk tegen de pers dat hij alleen een mop over Poetin zou hebben verteld, maar kort daarna werd het audiofragment openbaar. Giorgia Meloni reageerde nog niet, maar is volgens bronnen uit haar partij ontstemd.

Formatie

De bron van Berlusconi’s onvrede is de kabinetsformatie, die zich nog altijd in het officieuze stadium van onderhandelingen in achterkamertjes bevindt. Daar gunt Meloni de oud-premier naar diens smaak te weinig belangrijke ministersposten voor zijn oude partijgetrouwen. ‘Ik ben altijd gul geweest naar coalitiepartners’, beklaagt Berlusconi zich op de audio-opname.

Nadat het daarover vorige week al tot een botsing kwam, liet Berlusconi zich fotograferen met in zijn hand een papiertje waarop via een zoomlens leesbare aantekeningen over Meloni stonden. ‘Arrogant, bazig, eigenwijs’, waren enkele van de negatieve kwalificaties. Meloni antwoordde in de media dat op Berlusconi’s lijstje een belangrijk punt ontbrak: ‘Ik ben niet chantabel.’

Maandag zeiden de twee het weer te hebben bijgelegd, tijdens een ontmoeting op het kantoor van Meloni’s Fratelli d’Italia. Ze brachten na afloop een vrolijke foto naar buiten, maar de hervonden liefde hield maar enkele uren stand.

Naast de uitgelekte uitspraken over Poetin verklaarde Berlusconi ook in het openbaar dat de post van minister van Justitie naar zijn beoogde kandidaat gaat, terwijl Meloni een andere kandidaat op het oog heeft.

De Italiaanse pers is in verwarring: is dit een zeer riskante onderhandelingsstrategie, of lijdt de net 86 geworden Berlusconi nu echt aan dementie, waarover volgens dagblad La Repubblica al langer het gerucht gaat in politieke kringen? Eén ding is zeker: de querulantie van Berlusconi stelt het geduld van Giorgia Meloni, die graag snel van start wil, behoorlijk op de proef.