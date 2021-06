Berlusconi wil rechtse fusiepartij, maar Salvini en Meloni zijn nog niet overtuigd

Silvio Berlusconi (84) positioneert zich als de man die eenheid brengt in rechts Italië. Tot dusver volgt alleen zijn eigen partij hem hierin. Beeld REUTERS

Bij de volgende parlementsverkiezingen in 2023 zou het zover moeten zijn. Berlusconi hoopt dat er dan één grote rechtse partij bestaat, die onderdak biedt aan de rechts-nationalistische Lega van Salvini, het post-fascistische Fratelli d’Italia van Meloni en natuurlijk zijn eigen liberaal-conservatieve Forza Italia, plus enkele splinterpartijen.

Om die droom te realiseren heeft de oud-premier, wiens vervolging wegens omkoping onlangs uitgesteld werd tot de herfst vanwege ‘ernstige gezondheidsproblemen’, nog wel een hoop werk te verzetten. Tot nu toe is men vooral binnen Forza Italia zelf, dat op amper 7 procent staat in de peilingen, enthousiast.

Salvini en Meloni, ieder goed voor zo’n 20 procent in recente peilingen, zijn terughoudend. ‘Het heeft geen prioriteit’, zei Meloni. Zij koos er deze winter als enige partijleider voor om niet deel te nemen aan de eenheidsregering van Mario Draghi, een beslissing die zich bij nieuwe verkiezingen mogelijk uitbetaalt en haar zelfs tot de eerste vrouwelijke premier kan maken.

Matteo Salvini lanceerde het idee van rechtse samenwerking een paar weken geleden als eerste, maar ook hij ziet voorlopig weinig in een volledige fusie. ‘Niemand zit nu te wachten op het oprichten van nieuwe partijen. De Italianen willen geen politieke spelletjes, maar daden.’

Manifest

De bezwaren van zijn beoogde bondgenoten weerhielden Berlusconi er niet van om binnen Forza Italia alvast met een politiek manifest te komen, waarin hij alle bondgenoten oproept de nieuwe partij het levenslicht te laten zien. De tekst van het manifest wordt binnenkort openbaar, beloofde de oud-premier.

Volgens Italiaanse media deed de stijl van het voorstel van il cavaliere denken aan zijn aankondiging waarmee hij in 1994 de politieke arena betrad. Als inspiratie voor de fusiepartij dienen de Britse Tories en de Franse en Amerikaanse Republikeinen. Het verenigen van rechts Italië is een oude droom van Berlusconi, benadrukt Forza Italia-europarlementariër Andrea Tajani.

Toch was ook in zijn eigen partij aanvankelijk niet iedereen blij met het idee. Met name de gematigder vleugel vreesde overgenomen te worden door de Lega, maar inmiddels lijkt de strijd binnen Forza Italia gewonnen en richten Berlusconi’s inspanningen zich op het overhalen van Salvini en Meloni. ‘Ik weet dat Meloni problemen zal hebben om zich aan te sluiten, maar het is mijn plicht om ook op haar een beroep te doen’, zei Berlusconi.

Ook partijcoördinator Tajani erkent dat het vormen van een nieuwe megapartij nog heel wat voeten in de aarde zal hebben. Er zal veel ‘discussiëren en praten’ nodig zijn – en juist daar zeggen Salvini en Meloni geen zin in te hebben. De deur naar een rechtse megapartij is voorlopig dus dicht, maar dat zal ras-verkoper Silvio Berlusconi er niet van weerhouden geduldig aan te blijven kloppen.