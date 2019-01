Berlusconi stelt zich kandidaat voor verkiezingen Europees Parlement

De 82-jarige Berlusconi donderdag op Sardinië. Beeld EPA

‘Ik heb besloten, op mijn mooie leeftijd, om mijn verantwoordelijkheid te nemen en naar Europa te gaan waar er een gebrek is aan diepzinnige gedachten over de toekomst van de wereld’, aldus Berlusconi tijdens een bezoek aan Sardinië.

Als hij wordt gekozen in het Europees Parlement, zal de oud-premier weer op het Europese toneel van zich kunnen laten horen. Berlusconi leidt een vernieuwde, centrum-rechtse Forza Italia. Maar sinds hem in 2013 zijn zetel in de Italiaanse Senaat werd ontnomen, vanwege de veroordelingen die hij aan zijn broek kreeg, kan hij zich niet roeren in het Italiaanse parlement. Ook mocht hij jarenlang geen enkele openbare functies bekleden.

Met een zetel in het Europees Parlement kan de oud-premier met name de druk verhogen op vicepremier Matteo Salvini van antimigratiepartij Lega Nord om in Rome weer een politiek verbond met hem aan te gaan. Forza en de Lega, die nu een coalitie vormt met de Vijfsterrenbeweging, regeerden Italië jarenlang.

Schandalen

Berlusconi zei dat zijn jarenlange politieke ervaring hem goed van pas zou komen in het Europees parlement. ‘Met mijn kennis, mijn ervaringen en mijn vermogen om te overtuigen, denk ik dat ik een belangrijke rol kan spelen’, aldus de oud-premier die op Sardinië campagne voerde voor lokale verkiezingen. ‘Ik kan de Europese burgers laten inzien dat we het risico nemen afstand te nemen van de westerse waarden.’

De gefortuneerde Berlusconi werd in 1994 voor het eerst premier. Hij was wereldwijd toen vooral bekend als eigenaar van voetbalclub AC Milan. Tijdens zijn jaren in de politiek werd hij voortdurend achtervolgd door beschuldigingen van machtsmisbruik, corruptie en financiële schandalen.

Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor onder andere belastingfraude. Ook trok hij wereldwijd de aandacht met zijn geheime relatie met de 17-jarige nachtclubdanseres Karima El Mahroug, beter bekend als ‘Ruby’. In 2013 werd hij veroordeeld voor betaalde seks met haar en voor zijn pogingen om het onderzoek naar het schandaal te dwarsbomen.