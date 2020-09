Berlusconi ligt met ‘bepaalde coronasymptomen’ in het ziekenhuis

Berlusconi, die binnenkort 84 wordt, heeft al jaren last van een kwakkelende gezondheid. Beeld EPA

Berlusconi testte woensdag voor het eerst positief op het virus. Volgens zijn lijfarts Alberto Zangrillo, die onlangs nog beweerde dat ‘het virus niet meer bestaat’, was de voormalig premier toen nog kerngezond; hij zou de asymptomatische variant van het virus hebben. Donderdag zei Berlusconi echter tijdens een digitale vergadering tegen een aantal collega’s dat hij zich inmiddels beter voelde en dat de koorts was gaan liggen. Diezelfde nacht werd hij opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan.

‘Hij heeft een kuchje en op zijn leeftijd is het daarom verstandig dit te laten behandelen in het ziekenhuis’, aldus partijwoordvoerder Deborah Bergamini. Berlusconi, die later deze maand 84 wordt, heeft al jaren last van een kwakkelende gezondheid. Halverwege 2016 onderging hij een relatief zware hartoperatie in hetzelfde ziekenhuis waar hij nu is opgenomen. Eerder overleefde hij al prostaatkanker en sinds vijf jaar heeft hij een pacemaker.

Bunga Bunga

Berlusconi liep het virus waarschijnlijk op tijdens een vakantie aan de Costa Smeralda op Sardinië, waar hij de luxueuze Villa Certosa bezit ter waarde van 470 miljoen euro. Het huis telt 68 kamers, 6 zwembaden en wordt omegeven door een gigantisch landgoed met een namaak vulkaan die echt kan uitbarsten. De plek is berucht in Italië vanwege de zomerse Bunga Bunga-feesten die de premier er organiseerde. Vooral bekend zijn de paparazzofoto’s van de toenmalig Tsjechische premier Mirek Topolanek, naakt aan de rand van het zwembad tussen een groep halfnaakte vrouwen en in duidelijk opgewonden toestand.

Inmiddels dient de villa simpelweg als vakantiebestemming voor Berlusconi. Deze zomer verbleef hij er enkele weken, waarin hij onder meer zijn goede vriend Flavio Briatore ontmoette. Dat is een voormalig Formule 1-teambaas, thans eigenaar van een van de duurste nachtclubs van Italië: Le Billionaire.

Brandhaard

Die nachtclub bleek eind vorige maand een fikse brandhaard voor het virus te zijn geweest. Inmiddels zijn al meer dan zestig besmettingen terug te voeren naar de discotheek, onder wie verschillende Instagram-modellen, tv-beroemdheden, zeker tien voetballers, een boxer, een politicus en de voetbaltrainer van FC Bologna. Ook eigenaar Briatore zelf bleek besmet. Het is mogelijk dat hij Berlusconi heeft aangestoken.

Een andere theorie die momenteel in Italië de ronde doet, is dat zijn dochter Barbara (36) haar vader besmette. Ook zij testte positief op het virus, net als haar broer Luigi Berlusconi (31) en de nieuwe vriendin van hun vader, het 30-jarige parlementslid Marta Fascina.