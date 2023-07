Berlusconi geeft, in handgeschreven testament, twee oudste kinderen controle over zakenimperium

Berlusconi in 2008. Beeld AFP

Fininvest is voor bijna de helft eigenaar van MediaForEurope, het media- en entertainmentbedrijf dat meerdere Italiaanse televisiezenders bezit waarmee Berlusconi decennialang het publieke debat in Italië kon sturen en beheersen. Ook voetbalclub AC Monza en de bank Banca Mediolanum vallen onder Fininvest. Berlusconi’s oudste dochter Marina stond al langer aan het hoofd van Fininvest, en krijgt nu samen met haar broer Pier Silvio, bestuursvoorzitter van MediaForEurope, een meerderheid van de aandelen in handen.

Voor zijn dood hadden alle kinderen al aandelen in Fininvest, hoewel Marina en Pier Silvio als enigen nauw betrokken waren bij het bedrijf. Na verdeling van Berlusconi’s aandeel hebben zij elk 26,5 procent in handen, samen ruim de helft dus, en de overige drie kinderen elk 15,6 procent. In een gezamenlijke verklaring schrijven de kinderen dat ‘geen enkele aandeelhouder algemene individuele indirecte controle zal uitoefenen over Fininvest, zoals hun vader dat voorheen deed’.

Volgens de Italiaanse wet krijgen de directe erfgenamen van een overledene tweederde van het vermogen in gelijke delen. De rest mag de overledene zelf verdelen. In zijn testament heeft Berlusconi vastgelegd dat Marina en Pier Silvio dat vrije deel verdelen. Daarmee krijgen zijn allebei 30 procent van zijn vermogen. De drie kinderen die Berlusconi met zijn tweede vrouw kreeg, Barbara, Eleonora en Luigi, verdelen de overige 40 procent. Het besluit over die verdeling nam Berlusconi volgens het Italiaanse persbureau Ansa al in 2006.

Berlusconi, die vorige maand op 86-jarige leeftijd overleed, schreef zijn testament met de hand op strogeel briefpapier van zijn landhuis, Villa San Martino, in wat Ansa typeert als ‘een droge en heldere stijl’. Aangezien hij de laatste jaren veel van zijn geld weggaf, met name aan zijn politieke partij Forza Italia, is het onduidelijk hoe groot zijn vermogen nog precies is. Ook staat er niets in het testament over de verdeling van zijn landhuizen.

Een foto van Berlusconi's handgeschreven testament.

Naast Villa San Martino in Arcore, net buiten Milaan, bezat Berlusconi onder meer onroerend goed aan het Lago Maggiore, in Rome, Cannes, en de Cariben. Zijn kostbaarste pand was vermoedelijk Villa Certosa op Sardinië. In dat landhuis met een geschatte waarde van 259 miljoen euro ontving hij onder meer wereldleiders als George W. Bush en Vladimir Poetin.

Buiten de erfenis aan zijn kinderen laat Berlusconi ook 100 miljoen euro na aan zijn broer Paolo en diens partner Marta Fascina, met wie hij nooit trouwde maar die hij op zijn sterfbed wel zijn ‘vrouw’ noemde. De 33-jarige Fascina is parlementslid voor Forza Italia en wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten om zijn politieke erfenis op te eisen.

30 miljoen euro van Berlusconi’s fortuin gaat naar zijn studievriend en politieke bondgenoot Marcello Dell’Utri. Dell’Utri zat in het verleden vier jaar in de gevangenis vanwege betrokkenheid bij de Italiaanse maffia.